Foto: sorprendente parecido de Tatán Mejía de ‘MasterChef’ con su hija Macarena

El motociclista Tatán Mejía ha sido tendencia durante los últimos meses gracias a su participación en MasterChef Celebrity, el reality culinario del canal RCN, en el que logró convertirse en finalista junto a Carlos Báez, Chicho Arias y Ramiro Meneses.

En cuanto a su vida privada, Tatán Mejía es casado con la presentadora Maleja Restrepo con quien tiene dos hijas, Guadalupe y Macarena. En sus redes sociales se evidencia lo unidos que son. En algunas ocasiones, las niñas han sido cómplices de los divertidos videos de sus padres. De hecho, en muchos de ellos, se han robado el protagonismo.

Maleja Restrepo reveló foto de Tatán Mejía cuando pequeño. Igualito a Macarena

Luego de llevarse a cabo la final de MasterChef Celebrity, Maleja Restrepo, quien presentará Duro contra el mundo, publicó un emotivo video de su hija menor Macarena, tras conocerse que Tatán Mejía no fue elegido como el ganador, sino el actor Ramiro Meneses.

El video de la niña llorando desconsolada, conmovió las redes sociales. Luego, Maleja publicó una imagen de Tatán cuando era pequeño y sorprendió a más de uno con el increíble parecido que tiene el deportista con su hija menor. “No es Macarena, es nuestro ‘MisterChef’, escribió. La instantánea corresponde a una foto de Tatán donde lucía un sombrero de color café. La edad que tenía en ese momento es desconocida, pero por su rostro y estatura se podría decir que tendría más o menos dos años.

Lo que más llamó la atención no fue la pinta que tenía el motociclista, sino el impresionante parecido con su hija Macarena. Inmediatamente, la imagen se hizo viral y muchos internautas no dudaron en comentar. “Igual a Maca”, “eres tú Macarena Alegría?”, “es igualita Macarena a él”, “Macarenito”, “yo pensé q era Maca”, “son igualitos”.

¿Tatán Mejía volvería a participar en ‘MasterChef Celebrity´?

El deportista estuvo a punto de ser el ganador de esta temporada de MasterChef Celebrity. Durante todo el concurso se destacó por sus creativos platos y su gran sazón.

Sin embargo, el motociclista descartó la posibilidad de regresar a un reality de ese tipo. “Yo creo que para nuestra familia el tema de Masterchef quedó chequeado, ¿o no? ¿No me diga que si lo invitan a una edición especial va? No, es como cuando participamos en la isla de los famosos, ¡ya fue!” dijo.