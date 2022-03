Fotos: Adriana Lucía enamoró a sus seguidores al mostrar a sus gemelas

El año pasado, la cantautora Adriana Lucía reveló que nuevamente se convertiría en madre, pero esta vez, por partida doble. Su embarazo fue uno de los más comentados en redes sociales, y todos estaban a la expectativa por conocer los detalles del nacimiento de las dos niñas, a quienes la artista y su esposo, Felipe Buitrago, llamaron Simona y Carlota.

Aunque aún le faltaba tiempo de gestación, Adriana Lucía sorprendió el 29 de enero con una publicación en sus redes sociales donde confirmó que las niñas habían nacido el 11 de enero, y que se encontraban en la clínica, pues fueron prematuras. Luego, cuando cumplieron un mes de haber llegado al mundo, la artista escribió en su cuenta de Instagram: “ya pasamos por los días más difíciles, ya estamos en una nueva etapa, esperando que ganen más peso para poder irnos a casa (aunque ya sabemos cómo es todo aquí). No veo la hora de tenerlas conmigo, de abrazarlas, de pechicharlas, de verle la cara a Salomón cuando vea a sus hermanitas que tanto anheló; de que mi familia las conozca, de presentárselas a ustedes jeje, de morderles los cachetes, de compensar de alguna manera cada noche dura sin ellas”.

Así son las hijas de Adriana Lucía

Ayer, la cantante de 39 años hizó un post mostrando el rostro de sus dos pequeñas hijas, de dos meses de nacidas. “Les presento a Simona y a Carlota. Damos gracias a Dios por su inmenso amor y ternura. ¿Cuál creen que es Carlota y cuál Simona?”, escribió la cordobesa. La publicación, que cuenta con seis fotografías de las bebitas, ya tiene casi 200 mil likes y cientos de mensajes de felicitación por parte de sus amigos y seguidores. “Ay no. ME DESMAYO DE AMOR. No hay derecho tanta hermosura junta”, “qué hermosuras”, “esos ojazos de las dos”, “son una belleza”, “no pueden ser más bellas”, “Adri, qué belleza, que Dios las bendiga”.

Adriana Lucía está casada con Felipe Buitrago y también tienen un hijo llamado Salomón. En redes sociales han expresado su felicidad de que su familia haya crecido con la llegada de las dos nuevas integrantes, Simona y Carlota.