Fotos: Conoce a la mujer que enamoró a Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia

Luis Díaz, es el goleador de la Copa América, y quien anoche marcó el tercer gol de la Selección Colombia en su juego contra Chile, en el marco de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Los fanáticos lo vieron haciendo un corazón con las manos después de anotar cada gol en el torneo. Era un mensaje por su pareja, Geraldine Ponce.

El guajiro, que triunfa en el FC Porto, de Portugal, equipo en el que juega desde 2019, disfruta de su excelente momento en compañía de Geraldine Ponce, su pareja desde el 2016.

Juntos en las buenas y en las malas

Díaz, nacido en Barrancas (Guajira) ha estado con Geraldine desde que era prácticamente un adolescente. Ella, dos años menor que él, se convirtió en su apoyo cuando, después de haber sido descubierto por el Pibe Valderrama, estuvo en el Barranquilla Fútbol Club. Le exigieron que subiera 10 kilos para poder hacer parte del Junior de Barranquilla. Geraldine siempre estuvo a su lado, a pesar de la estrechez económica de los primeros tiempos, incluso varios medios, como Las Dos Orillas, cuentan que le preparaba la comida para llevara al entrenamiento. Desde el inicio de su relación, Luis y Geraldine, o Geral, como él le dice, han demostrado lo grande de su sentimiento, posteando en las redes sociales, fotografías acompañadas de amorosos mensajes.

El destacado papel de Luis en el Junior hizo posible su paso, en 2019, al FC Porto, club de Portugal. Allí, en Europa, la pareja se dedica a su hogar. Antes de la Copa América, Geraldine anunció que esperaba su primera hija con el futbolista.

Cada 25 de abril celebran su aniversario, y los mensajes, por supuesto, no se hacen esperar. Los seguidores de Luis Díaz fueron testigos de su nueva declaración de amor. “Todos los días no me bastarán para decirte cuánto te amo porque lo nuestro empezó con un ´por siempre´ y no tiene final Feliz aniversario mi princesa Te adoro con todo mi corazón”.

Geraldine, por su parte, también le manifestó enamorada. “No puedo dejar de agradecer a Dios por haber juntado nuestras vidas, porque desde la primera vez fue puro amor, fue real desde la primera mirada. Te agradezco a ti mi amor porque me has llenado del amor más grande que alguna vez hubiera imaginado sentir”.