Fotos: ella es Gina Stewart, “la abuela más sexi del mundo”

En redes sociales se han hecho famosas muchas mujeres alrededor del mundo que se han encargado de romper estereotipos de belleza. Una de ellas es Gina Stewart, una mujer de 52 años que se ha destacado por su sensualidad.

Es considerada “la abuela más sexi del mundo”, no precisamente por su edad, sino porque tiene cuatro hijos de 30, 28, 26 y 7 años, y también, tiene una nieta de 3.

Gina es una reconocida modelo e influencer australiana que ha triunfado en Playboy, Maxim y en OnlyFans, donde publica sexis imágenes presumiendo su escultural cuerpo, que ha logrado mantener gracias a una alimentación balanceada y a una exigente rutina de ejercicio. “No estoy haciendo esto por atención, ya que lo odio. Solo trato de hacer la diferencia para inspirar a las mujeres a no separarse unas a otras”, explicó en un medio internacional.

De igual manera, la mujer aseguró que la clave para verse más joven, también ha estado en hidratar su piel y su cabello, además de consumir alimentos con aceite de coco y rosa mosqueta. En redes sociales es toda una sensación. Según ha asegurado, su cuerpo es completamente natural y que su única intervención quirúrgica ha sido el aumento de senos, hace 10 años.

“Abuela más sexi del mundo” busca pareja

Recientemente, se convirtió en tendencia porque dio a conocer que se cansó de estar sola y que está en búsqueda de un nuevo amor. “Soy la abuela más sexi del mundo y estoy soltera. En realidad no estoy buscando a nadie en particular. Creo que si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá, y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”, le dijo a Scottish Sun.

¿Cuáles son sus requisitos para encontrar pareja?

La mujer de 52 años tiene claro cómo quiere a su próxima pareja. De acuerdo con sus palabras, no hay ningún problema si es mucho más joven que ella. “Para ser honesta, muchos hombres jóvenes aman a las mujeres mayores, probablemente recibo más solicitudes de la generación más joven que de mi generación. El mayor con el que he salido tenía unos 50 años y el más joven unos 20 años”, confesó.

De igual manera, aclaró que es muy cuidadosa a la hora de escoger a la persona con la que compartirá su vida. “Soy soltera y creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejo entrar en mi vida”.