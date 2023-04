Fotos: ella es Jenn Muriel, la sexi modelo que fue novia de Yeferson Cossio

La relación de Yeferson Cossio y Jenn Muriel fue una de las más comentadas del mundo de la farándula en Colombia. Los generadores de contenido se mostraban muy enamorados a través de sus redes sociales. A mediados del 2022 sorprendieron a sus seguidores al hacer oficial su ruptura.

Jenn Muriel, exnovia de Yeferson Cossio, pidió a sus seguidores que dejen en el pasado su relación con el 'influencer'. Foto: Instagram

¿Por qué Yeferson Cossio y Jenn Muriel terminaron?

La pareja estuvo junta por casi una década. A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, el antioqueño habló en junio del año pasado sobre su ruptura con la modelo. “No he podido con la dinámica, todas las preguntas son las mismas, es repetida o similar. La pregunta más bien yo se las hago a ustedes. ¿Para qué me preguntan esas cosas si al final no creen y todo para ustedes es ‘marketing’, todo es mentira, todo es falseado, para qué preguntan?”, dijo inicialmente.

Enseguida, agregó: “voy a confirmar esto porque ella también salió a confirmarlo, yo no tengo novia hace como un mes. No estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, pues los perros, entonces… ya, es lo único que necesitan saber. Ya podemos dejar el tema totalmente enterrado”.

Por su parte, también a través de sus redes, la modelo dijo: “les voy a ser súper concreta, yo tuve una relación de 10 años y después de eso me quiero dar mi espacio, trabajar en mí misma, sanar muchas cosas, me quedaron muchos aprendizajes de esa relación que jamás volvería a repetir. No regreso con mi ex porque no, porque se acabó. Es que ¿Cómo les hago entender que ya pasamos esa página? … Se pasó la página y ya cada quien está viviendo su vida. No hay rencores, sea lo que sea que haya pasado acá hay gratitud y aprecio porque obviamente hubo momentos muy bonitos, muchísimas enseñanzas y yo creo que eso es lo que todas las personas deberíamos guardar cuando terminan una relación”, concluyó.

¿Quién es Jennifer Londoño Muriel?

Además de modelo, Jenn Muriel se ha destacado como influencer y creadora de contenido digital. Comenzó su carrera a los 13 años y gracias a los videos que publicaba en Instagram y YouTube de bromas y retos, se dio a conocer en el mundo de la farándula. Jenn nació el 19 de noviembre de 1994 y, actualmente, tiene 28 años.