Fotos: ella es Susana Gómez, la mujer que habría conquistado a Maluma

La última novia que se le conoció públicamente al cantante Maluma fue la reconocida modelo Natalia Barulich. La pareja terminó su relación en noviembre del 2019. “Amo mucho a Juan Luis, pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras para que podamos seguir creciendo como artistas e individuos”, dijo en ese entonces la croata, a través de un comunicado publicado por la página Page Six.

Te puede interesar: Estas son las 5 fotos más sexis de Natalia Barulich, ex de Maluma y Neymar

Desde entonces, Maluma no se ha vuelto a ver con novia, salvo por unos rumores que surgieron desde hace varios meses de una supuesta relación sentimental entre el intérprete de Felices los 4 y Susana Gómez pues han sido fotografiados juntos en varias oportunidades.

“No tengo novia nueva, Papi Juancho no se enamora ni a bala, es más la que se enamore de mí yo le diría ‘bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor pa’ mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío’; estamos puestos en la carrera”, expresó una vez el cantante colombiano, desmintiendo esos rumores.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Pero tal parece que, nuevamente, el artista despertó los rumores. Mientras se encontraba en Nueva York en la gira por su álbum Papi Juancho, se tomó un descanso para sorprender con un viaje en helicóptero a su mamá, Marlli Arias. En el video, que fue publicado por el artista, también se observa a su hermana Manuela.

Te puede interesar: Esto dijo el ex de Daniella Álvarez sobre su relación con Daniel Arenas

Fue por unas fotos publicadas por ellas, que quedó en evidencia que Susana Gómez también se encontraba disfrutando de ese paseo. La instantánea sorprendió a los seguidores de Maluma pues hasta el momento, no se conocía ninguna foto oficial donde aparecieran los dos.

En la imagen se observa al cantante abrazando a su madre y a su vez a Susana, a quien también le toma su mano.

¿Quién es Susana Gómez?

A diferencia de lo que muchos pensarían, Susana Gómez no es una modelo reconocida, como las que tal vez, el artista colombiano se ha relacionado sentimentalmente. Sin embargo, se trata de una mujer hermosa que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo pues es arquitecta. Lo que se sabe hasta el momento, es que Susana y Maluma se conocen desde hace varios años.