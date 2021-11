Fotos: la romántica celebración de aniversario de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Sofía Vergara es una de las estrellas colombianas que ha abierto caminos a nivel internacional gracias a su talento. Desde hace muchos años hace parte de las celebridades más importantes de Hollywood; incluso, en el 2015, se convirtió en la segunda personalidad colombiana en obtener una estrella en el Paseo de la Fama después de Shakira, quien recibió ese reconocimiento en 2011.

Recientemente, la barranquillera que cuenta con casi 24 millones de seguidores en Instagram celebró su aniversario de bodas número seis con varias fotos con su esposo Joe Manganiello en el día de su matrimonio y un romántico mensaje. “Feliz Aniversario mi amor. 6 años. ¡A muchos más! ¡Te amo!”. El post ya superó los 800 mil likes y tiene cientos de comentarios de felicitaciones.

“Feliz aniversario”, “felicidades, ese día fue muy especial”, “felicidadeeeeeeeees… que se multipliquen las bendiciones que están recibiendo”, “qué guapos”, “muy bellos”, comentaron los internautas. Otra de las cosas que más llamó la atención fue el video que aparece al final del carrete en la publicación donde se observa a Sofía y a Manganiello bailando al ritmo de vallenato ese día de la boda.

“Hace seis años me casé con la mujer de mi vida. No me puedo creer que hayan pasado seis años, el tiempo vuela. Te quiero y te echo de menos”, escribió el también actor en su cuenta de Instagram.

Recordemos que fue en el 2014 cuando Sofía Vergara y Joe Manganiello comenzaron a salir y en menos de dos años formalizaron la relación cuando se dieron el sí frente al altar el 22 de noviembre del 2015. Desde entonces, se han convertido en unas de las parejas más sólidas y queridas de Hollywood.

