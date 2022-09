Fotos | Lincoln Palomeque y el gran amor que tiene por sus hijos

El actor cucuteño Lincoln Palomeque ha logrado abrir puertas en el exterior, gracias a su disciplina y profesionalismo, pues recordemos que actualmente hace parte de la tercera temporada de La reina del sur, producción que se emite por Telemundo Internacional.

En marzo del 2022, y luego de 14 años de relación amorosa, Lincoln Palomeque y Carolina Cruz anunciaron que habían determinado dar un paso al costado y terminar su relación. “No fue fácil la decisión, sin embargo, sabemos que es lo más sano para los dos y sobre todo para los niños”, afirmó la pareja en un comunicado.

Tras el anuncio, que generó tristeza en los seguidores de la presentadora y el actor, muchos se preguntaron cuál era la causa que los había llevado a tomar la decisión de tomar caminos diferentes, sin embargo, ni Lincoln ni Carolina Cruz se pronunciaron al respecto.

Lincoln Palomeque un papá todoterreno

Sin importarle las críticas o comentarios en torno a su vida privada, el actor de 45 años se centra en lo más importante de su vida: sus dos hijos, Matías y Salvador. El artista no duda en compartir, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de cuatro millones de seguidores, varias imágenes de los momentos especiales que comparte con sus niños.

Así mismo, se ha podido observar que, pese a no estar vinculado sentimentalmente con Carolina, el actor, que da vida a Nelson Ospina ‘El Dandy’ en Hasta que la plata nos Separe, trata de estar presente en todos los momentos importantes de los pequeños, como ocurrió hace unas semanas, cuando acompañó a Matías, su hijo mayor, a su primer día de colegio.

“Hijo lindo, te amo con mi vida, eres luz, eres magia, tu sonrisa que encanta, la forma como me miras me llena de vida, ver mis ojos en ti me llena de amor, gracias a Dios por ti, ¡eres un guerrero y llegaste para dejar huella! Feliz cumpleaños, te voy a cuidar siempre, Te amo”, “Gracias a Dios por un año más de tu vida, que sean muchos a tu lado, abrázame siempre así y no me sueltes nunca, te amo hasta el infinito y más allá de la galaxia sideral, Matías... regalo de Dios” y “Lo más lindo de caminar esta vida... ellos!!! ¡Los amo con todas mis fuerzas hijos!”, ha sido algunos de los mensajes que Lincoln dedica a sus hijos.