Fotos: Vicente Fernández Jr. se comprometió con su joven novia Mariana González

Una de las relaciones más comentadas de la farándula mexicana es la de Vicente Fernández Jr., primogénito del ‘Charro de Huentitán’, y su novia Mariana González.

Desde que hicieron público su romance, en redes sociales no han cesado las críticas por la diferencia de edad, teniendo en cuenta que el empresario tiene 58 años y Mariana, 39. De hecho, en alguna oportunidad llegaron a mencionar en que, supuestamente, no se trataba de un amor verdadero, sino que ella estaría detrás de su dinero. Sin embargo, los dos han hecho caso omiso a esos comentarios y se han dedicado a presumir su amor sin temor al qué dirán.

Así fue el compromiso de Vicente Fernández Jr. y Marian González

Por medio de sus cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores, la pareja anunció su compromiso con un carrusel de fotografías donde aparecen, muy románticos, frente a la Torre Eiffel, en París.

Con trajes muy elegantes y una decoración especial, Vicente Fernández Jr. le pidió matrimonio a su novia. Estas fueron las emotivas palabras que le dedicó Mariana a su futuro esposo. “Te elegí a ti: Porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía no me importó Nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días. El amor es Ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una Vida Juntos Te amo con todo mi corazón Un día inolvidable”, escribió la mujer en la descripción de la publicación.

El post ya ha logrado más de 60 mil likes y cientos de mensajes de felicitación por parte de sus amigos y seguidores. “Felicidades les deseo que su amor sea para siempre y bendiciones”, “felicidades a los dos”, “muchísimas felicidades a mi pareja favorita y Vicente hace oídos sordos a la gente envidiosa e infeliz ustedes disfruten su amor”, “se merecen lo mejor de lo mejor”, “felicidades hermosa parejita”, “me alegro mucho por ustedes dos, merecen ser felices juntos”.

En una entrevista con el programa Despierta América, Mariana brindó algunos detalles de cómo fue ese día tan especial para ella. “No me lo esperaba”, dijo Mariana. “Él me ha invitado varias veces a viajar, pero este viaje pues era mi cumpleaños, me dijo ‘te voy a llevar a un lugar’. De repente, vamos a un lugar y lo primero que veo es una alfombra roja con un letrero de ‘cásate conmigo’, globos, flores, champaña y la Torre Eiffel en mi espalda. Estaba ya un fotógrafo, él (Vicente) se hinca y me entrega el anillo”,dijo.

Sobre la fecha de la boda, afirmó que todavía no lo saben pero que, se llevará a cabo en Guadalajara y que le gustaría que Carlos Rivera amenizara la fiesta.