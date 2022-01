Fotos: ¡Wow! Así luce Carolina Cruz sin filtros ni maquillaje

Carolina Cruz es una de las famosas colombianas que generalmente se convierte en tendencia con la mayoría de publicaciones que realiza, bien sean de su trabajo o de su vida privada.

Como todas las figuras públicas, Carolina ha estado expuesta a los comentarios buenos y malos que le dejan sus seguidores en su cuenta de Instagram. La gran mayoría de veces, la presentadora, pareja del actor Lincoln Palomeque, trata de dejarle a sus fanáticos mensajes sobre la aceptación. Tal fue el caso de una publicación que realizó recientemente, donde se dejó ver sin los típicos filtros de Instagram, y sin maquillaje.

La presentadora no tuvo problema en mostrarse al natural para reflejar su belleza y el excelente estado de su piel. Las fotos estuvieron acompañadas de un reflexivo mensaje. “Listo, aquí va…sin @hernanpuentes, sin @malejocangrejo, siempre el trabajo en equipo con amor dará un resultado de otro planeta, eso no significa que no me ame y no me sienta bien y súper feliz con lo que veo en el espejo. ¡Ya casi 43 y lo mejor es que el alma se siente más llenita y feliz! Eso no lo da la belleza física, lo da la belleza de corazón”.

Inmediatamente, sus seguidores comentaron la publicación que ya tiene más de 26 mil likes. “Eres lo más bello por dentro y por fuera”, “tu esencia, eso no necesita filtros”, “divina con o sin filtros”, “eres perfecta”, “qué piel tan hermosa”, “qué bonita sin filtros”, “amor propio y gratitud en el corazón”.

Según lo expresado por Carolina Cruz, las personas deberían enfocarse más allá de lo físico, en la felicidad y en el amor; quererse y aceptarse como son sin temor al qué dirán. Con esas fotografías, la presentadora de Día a Día corroboró por qué es una de las mujeres más hermosas del país.