Freddie Mercury: así fue su relación con Mary Austin, su única novia

Farrokh Bulsara, el hijo de Bomi y Jer, el hermano de Kashmira tendría 76 años. Hace 31, el ídolo de la música paralizó al mundo ya no con sus melodías geniales e irreverentes, sino con su muerte.

El 5 de septiembre de 1946 tomó su primer aliento en Zanzíbar, antiguo protectorado británico, le decían, de manera despectiva, ´paquí´, pero ´nació´ en Londres en 1964. Allí llegó con su familia y desarrolló su pasión por la música. Ya no se llamó Farroukh Bulsara, se transformó en Freddie Mercury, el hombre que a punta de tesón y de una confianza inmensa, se volvió en el compañero necesario de Brian May y de Roger Taylor, sus compañeros de banda, quienes antes, cuando se llamaban Smile, no podían vislumbrar el triunfo que vino después. Freddie, el profesional en Artes y Diseño Gráfico de Ealing School of Art, tuvo la idea de rebautizar la banda. La llamó Queen, la mítica agrupación de Mercury, May, Taylor y John Deacon, que es un referente de música de todos los tiempos.

Freddie Mercury siempre se refirió a Mary Austin como ´su esposa´. Ella se convirtió en su heredera. Foto: The Grosby Group

¿Quién era Mary Austin para Freddie Mercury?

Freddie Mercury tuvo muchos romances, pero solo uno de ellos pudo llamarse, aún hoy, el amor de su vida. Era Mary Austin, su novia y luego prometida, con quien vivió una relación que comenzó en 1970 y duró 7 años. Como testimonio de su amor nació una canción, Love of My Live. Su relación amorosa terminó cuando Freddie le dijo a Austin que era homosexual, pero nunca se alejaron el uno del otro. El artista se refería a ella como ´su esposa´, y decía que era la única persona en quien tenía absoluta confianza. Después de ser su novia, se convirtió en su mejor amiga, su asistente y posteriormente, en su heredera. Mary, quien se casó, se separó y tuvo dos hijos, cuidó de ´su esposo´ hasta el último momento y es la única persona que sabe el destino de las cenizas del ídolo. Vive en la mansión de Garden Lodge, que perteneció al cantautor, quien decidió que también fuera para ella. “Me llevó tiempo de enamorarme de ese hombre, pero cuando pasó, nunca pude alejarme de él”, resumió Mary, en una de las pocas veces en la que refirió al músico durante una entrevista con David Wigg.

Te puede interesar: Kanye West anuncia que sera candidato a la presidencia de Estados Unidos

¿Cuándo y de qué murió Freddie Mercury?

Se rumoraba que el ídolo estaba enfermo, pero nadie de su círculo íntimo habló al respecto. El 23 de noviembre de 1991, con un comunicado, el artista le reveló al mundo su verdad. “En virtud de la enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo de HIV y que por lo tanto padezco de SIDA. Creía adecuado mantener en secreto esta situación hasta la fecha para conseguir la tranquilidad de quienes me rodean. Pero llegó el momento para que ms amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra la terrible enfermedad”. Un día después, el 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció a causa de una bronconeumonía complicada por el SIDA. La última vez que cantó ante el público fue en Knebworth Park, el 9 de agosto de 1986. El gran Freddie Mercury apareció el 18 de febrero de 1990, en los Brit Awards, en Londres. Nueve meses después falleció.

Te puede interesar: Jennifer López borró todas sus publicaciones ¿crisis con Ben Affleck o estrategia?