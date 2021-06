Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca esta es su historia de amor

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca celebran su amor junto a su bebita Blu Jerusalema. La diferencia de edad no ha sido obstáculo.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca demostraron que la diferencia de edad, 27 años, no era impedimento para vivir un amor intenso. El italiano quiere poner el mundo a los pies de su amada y de su hija.

Por mucho tiempo, el millonario y excéntrico Gianluca Vacchi, reflejó la imagen de un hombre frívolo. Hoy recibe likes de miles de internautas por su papel de pareja y papá.. El italiano ha dicho que con la modelo venezolana es con quien quiere compartir el resto de su vida. La boda se hará y será una sorpresa, y así lo dijo a un programa de Univisión. “Claramente, yo crecí también en una familia muy tradicional donde el amor por la familia, por los hijos, de crecer juntos es muy importante. Tengo ese valor, aunque yo viví de manera muy diferente. Claramente, yo creo en la familia tradicional. Creo que el matrimonio es importante”.

Fue un soltero empedernido, pero un hombre muy malo para estar solo. Siempre estuvo rodeado de bellas mujeres, entre ellas, Giorgia Gabriele y la ex Virreina Universal, Ariadna Gutiérrez.

Hoy, a sus 53 años, vive la vida en pareja que siempre soñó.

A PRIMERA VISTA

El empresario italiano y la modelo se conocieron en el 2018, en Miami, cuando ella hizo parte de la grabación del videoclip de la canción Trump-It. Sharon captó su atención enseguida, y empezó a invitarla a ser parte de su estilo de vida. Luego de compartir viajes y fiestas, se enamoraron.

Decidieron hacer pública su relación, y comenzaron a construir los famosos videos de baile y coreografías del millonario.

El 10 de mayo de 2020 anunciaron que serían papás. Gianluca, visiblemente conmovido, dijo: “Mi primer pensamiento de esta mañana ha sido para mi madre. Pero también tengo que decir que cuando alguna vez en mi vida he pensado en una madre potencial para mis hijos, esa mujer tenía las características de Sharon. Estoy muy feliz de anunciar y de compartir con ustedes que estamos esperando nuestro primer hijo. Ella será la madre que siempre he soñado para mi hijo”.

Durante el año de la pandemia compartieron pormenores del embarazo. Dieron la noticia del nacimiento de Blu Jerusalema, el 27 de octubre del 2020, con una coreografía del tema What you know bout love, de Pop Smoke.

La llegada de la bebita afloró aún más la faceta poética de Gianluca. Tan pronto tuvo a sus dos mujercitas en casa, posteó este mensaje: “Ahora sé porque esperé tanto tiempo: la vida tenía para mí un premio especial, tú y nuestra hija. No tengo palabras suficientes para explicar la sensación más profunda de mi vida y quiero dedicar este momento de profunda alegría y de una nueva vida en camino a la memoria de mi padre. Sé que ahora él está orgulloso de la mujer que tuve la oportunidad de elegir para este maravilloso camino”.

El italiano y su pareja han compartido con sus seguidores momentos tan cruciales como la operación de su bebita, en abril de 2021, quien nació con paladar hendido.

fotos: instagram de los famosos.