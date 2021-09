Video: Gregorio Pernía se defiende por críticas a su graduación como bachiller

“Yo creo que los sueños sí se pueden cumplir, no importa la edad. No me da pena ni nunca me dará pena decirles a ustedes que me gradué de bachiller a los 40 años”, así empieza el video que el actor Gregorio Pernía, a quien vemos actualmente como participante en MasterChef Celebrity, se defiende de la lluvia de críticas y comentarios negativos, a raíz de sus declaraciones en torno a que fue expulsado de más de una veintena de colegios y solo a los 40 años se graduó de bachiller.

“Me da pena otro tipo de cosas. Hay gente que se graduó de bachiller a los 17 y se gradúan con honores y se han robado medio Honduras, medio Perú, medio Colombia... y se han robado los presupuestos de la salud, la educación y, son graduados con máster. La educación es supremamente importante, por eso quise estudiar y graduarme como bachiller. También estuve estudiando siete años expresión corporal, juegos escénicos, improvisación…”, dijo en el material que subió a las redes sociales y en el cual hace un breve recorrido por sus inicios recordando que recién graduado de actuación estuvo más de dos meses en la portería del canal RCN, esperando una oportunidad para adicionar, hasta que finalmente le dieron oportunidad y se quedó con un papel importante en la novela La madre, que sin duda lo catapultó. También recordó que una productora, cuyo nombre no reveló, le auguró que nunca iba a protagonizar y sería antagónico, pero él, seguro de que los sueños se pueden cristalizar, insistió y logró protagonizar no una novela, sino varias historias de amor, series y películas. “Los sueños si se pueden cumplir, no importa la edad”, dice Gregorio en otro momento del video, instando a sus seguidores a luchar por ellos y recalcando que nunca es tarde para buscarlos.

Aseguró que siempre le gustó la cocina y de alguna manera su participación en MasterChef Celebrity es otro sueño cumplido, así como su ingreso al reality de danza Así se baila, de Telemundo, que en breve se emitirá por ese canal estadounidense. Aprovechó también para revelar que, si bien es cierto no se graduó de bachiller a la edad usual, si estudió siete años de arte dramático, combate escénico y otras disciplinas artísticas.

De otra parte, Gregorio Pernía y su hija Luna actualmente están en Miami grabando el reality mencionado, conformando la única pareja colombiano en el concurso. También se ha especulado que la negativa del actor a vacunarse contra el covid, podría dejarlo por fuera del concurso, sin embargo una fuente cercana a él aseguró a Vea que en Estados Unidos no es obligatorio vacunarse para trabajar, adicionalmente, la producción le hace prueba del virus cada dos o tres días a todo el equipo y todos mantienen el uso de tapabocas permanentemente.

