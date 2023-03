Hailey Bieber agradeció a Selena Gómez por defenderla en redes sociales

Desde que incursionó en las pantallas de Disney, Selena Gómez ha estado expuesta a los reflectores de la prensa y público en general, su vida sentimental y su estado de salud son unos de los temas más comentados sobre la ex chica Disney. Su romance con Justin Bieber revolucionó a sus seguidores y a la farándula internacional.

Te puede interesar: Daniel Arenas, Lincoln Palomeque y otros novios que ha tenido Carolina Cruz

Los cantantes hicieron varias pausas en su relación, que inició en el 2011 y finalizó definitivamente en el 2018. El fanatismo de sus seguidores fue tanto, que a la pareja la nombraron Jelena. Todo terminó, Bieber se dio otra oportunidad en el amor y se comprometió, sorpresivamente, con la modelo Hailey Baldwin, con quien los mismos internautas crearon una rivalidad ficticia entre ella y Selena.

"Selena":

Por la foto de Selena Gomez con Hailey Bieber pic.twitter.com/sDAkpIbk01 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 16, 2022

¿Qué pasó entre Selena Gómez y Hailey Bieber?

Luego de años de especulaciones, rumores y escándalos de una supuesta rivalidad e indirectas entre ambas famosas, fueron ellas quienes demostraron que el drama había quedado atrás. Más allá del final de la relación entre Justin y Selena, que, al parecer, no fue nada agradable, las mujeres revelaron que no existe ningún problema entre ellas cuando aparecieron juntas, a finales del año pasado, en la gala del Museo de la Academia en Los Ángeles. Sus fotos abrazadas le dieron la vuelta al mundo.

Más sobre Selena Gómez: Selena Gómez enfrenta críticas y explica las razones de su aumento de peso La cantante Selena Gómez explicó públicamente el por qué de su aumento de peso. Con este video enfrentó las críticas. Vea más Selena Gómez enfrenta críticas y explica las razones de su aumento de peso "Lo mejor que me ha pasado": Selena Gómez habló sobre su ruptura con Justin Bieber Selena Gómez habló, por primera vez, sobre lo que significó el final de su relación con Justin Bieber y cómo lo afrontó. Leer más "Lo mejor que me ha pasado": Selena Gómez habló sobre su ruptura con Justin Bieber

Vea también: Anuel demandó a la madre de uno de sus hijos. Esta es la razón

En medio de las recientes polémicas que los internautas han creado entre las dos famosas, la intérprete de Calm Down y Baila conmigo rompió el silencio y, por primera vez, habló sobre la actual esposa de su ex. “Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que está recibiendo amenazas de muerte y una negatividad de odio muy grande. Esto es lo que no defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que esto termine”, expresó a sus más de 400 millones de seguidores.

Este fue el mensaje publicado por Selena Gomez en su Instagram. Foto: Instagram: selenagomez

¿Qué dijo Hailey Bieber sobre Selena Gómez?

Hace unas horas, tras el pronunciamiento de la cantante, la modelo de 26 años también usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la famosa e internautas. “Quiero dar las gracias a Selena por hablar, ya que ella y yo hemos estado pensando en las últimas semanas cómo dejar atrás esta historia entre ella y yo. Las últimas semanas han sido muy duras para todos los implicados y millones de personas están viendo tanto odio en torno a esto que es extremadamente dañino. Aunque las redes sociales son una forma increíble de conectar y crear comunidad, momentos como este sólo crean una división extrema en lugar de unir a la gente. Las cosas siempre pueden sacarse de contexto o interpretarse de forma distinta a la que se pretendía. Todos debemos tener más cuidado con lo que publicamos y decimos, incluido yo mismo. Al final, creo que el amor siempre será más grande que el odio y la negatividad, y siempre hay una oportunidad para encontrarnos con más empatía y compasión”, expresó.