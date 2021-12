Harry Potter: ¿Hermione enamorada de Malfoy? Emma Watson lo revela

Emma Watson, Hermione Granger, y Tom Felton, Draco Malfoy, comparten una relación que nació en el set y se fortaleció con los años. Foto: Stephen Lovekin

La reunión de los integrantes del elenco de la saga de Harry ha dado pie a la revelación de mucho secretos. Uno de ellos ha sido el de Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger, quien contó en Harry Potter: Regreso a Hogwarts, especial de HBO Max que se emitirá el 1 de enero, sobre la manera en que se enamoró de Tom Felton, que dio vida a Draco Malfoy.

“No sé cómo decirlo: me enamoré de él”, dijo la actriz inglesa respecto a su rubio compañero de reparto. Y va más allá, porque recuerda el momento exacto en que empezó a sentir emociones distintas por él. “Entré a la habitación donde nos daban clase. La tarea era dibujar cómo creías que era Dios, y Tom dibujó a una niña con capa en un monopatín. Simplemente no sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él”. Emma estaba tan ilusionada, que cada día revisaba el listado de grabación para saber si a Tom le correspondía filmar al día siguiente. La talentosa Hermione cuenta que cuando aparecía el número 7, dígito con el que se identificaba al insoportable Malfoy, su día se volvía más interesante.

Pero, ¿Tom se enteró de los sentimientos de Emma? Por supuesto que sí, pues alguien, en la sala de maquillaje, le contó las emociones que había despertado en la joven actriz. “Me volví muy protector con ella. Sí, siempre he sentido debilidad por ella y sigue siendo así. Siempre ha habido algo que es como…no sé, una especie de conexión”, confesó el actor nacido en Surrey, Inglaterra.

Siempre juntos

Aunque su relación en la pantalla nunca se dio, pues J.K. Rowling, creadora del mítico mago de Hogwarts, no consideraba que un noviazgo entre los dos personajes no estaba de acuerdo con la historia, la cercanía entre Emma y Tom ha existido desde siempre, y cada vez que pueden, se reúnen y están pendientes de cada logro profesional o comparten vacaciones juntos. Precisamente ese vínculo ha desatado rumores entre los seguidores de ambos, quienes desde hace mucho tiempo han deseado que su relación se vuelva romántica. Al respecto, Felton comentó en el 2019, al diario MailOnline, " Siempre es agradable coincidir con Emma, o quedar con ella para ir a la playa o a cenar, lo que sea. Es una chica encantadora e increíblemente inteligente, así que s un placer cuando coincidimos y podemos recordar viejos tiempos, pero sin dejar de mirar al futuro¨.