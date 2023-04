Harry Potter: ¿por qué Daniel Radcliffe no quería pareja ni hijos?

Daniel Radcliffe, el famoso Harry Potter tiene 33 años y está feliz porque en cuestión de meses, él y su novia, Erin Darke, de 38, se convertirán en padres por primera vez. La noticia tiene felices a los seguidores del famoso mago de Hogwarts, pero a la opinión pública la sorprende el cambio de actitud del artista, nacido en Londres, sobre el tema de los hijos, pues al parecer, era reacio a vivir la vida en pareja y la familia.

Te puede interesar: ¿Cuál es la desagradable sorpresa que Camilla le tendría a Kate Middleton?

Daniel Radcliffe, el famoso Harry Potter, conoció la fama a los 12 años. 'El mago' no desea que sus hijos vivan el lado oscuro del reconocimiento. Foto: Getty Images

‘El elegido´ le dijo a Newsweek, en octubre del año pasado, lo que pensaba acerca de la paternidad y el manejo de cierta parte del reconocimiento. “Quiero que mis hijos, si es que los tengo…me encantaría que estén en los sets de películas, pero aun así, no querría la fama para ellos. Los platós de cine son lugares maravillosos, pero es realmente el lado de la fama lo que debe evitarse a toda costa”.

Te puede interesar: Poncho Herrera: el trauma psicológico que vivió con RBD: “Sigo teniendo miedo”

Radcliffe, quien a los 12 años, y después de ser el primero entre más de 40.000 aspirantes al rol de Harry Potter, se convirtió en el protagonista de la famosa saga, no tiene en mente que sus descendientes conozcan el lado más duro de la fama, algo que siendo un niño no supo manejar y lo volvió esclavo de los vicios, según confesó en 2019. “La forma más rápida de olvidar que estaba siendo analizado en todo momento por todo el mundo era estar muy borracho, y cuando estás borracho, piensas: ‘Oh, la gente me mira aún más, pero es porque estoy tan borracho, así que tal vez debería beber más para ignorarlos aún más’”. Precisamente toda esa atención lo volvió escéptico también en el amor, pues, aunque se le conocieron varias relaciones, al parecer no creía mucho en las relaciones románticas.

¿Qué hizo Erin Darke por Daniel Radcliffe?

Daniel y Erin se conocieron en el set de filmación de Amores asesinos, en el 2013, filme en el rodaron una escena íntima, algo divertido que tendrán para contarle a sus hijos. Su relación la mantienen en reserva y desde que posaron juntos en 2014, durante la ceremonia de entrega de los Premios Tony, han sido escasas las declaraciones que hacen respecto a su romance.

Te puede interesar: Salvador Pineda, actor de ‘El Señor de los Cielos’, presiente que morirá pronto

Erin obró la transformación de Daniel, y logró que dejara atrás sus temores. El artista recuerda su primer coqueteo con la madre de su hijo. “Ella me hizo reír y yo me estaba riendo como Daniel, no como mi personaje. Ella fue muy divertida e inteligente y ahí supe que estaba en problemas”, le dijo a NBC. La actriz, quien ya ha visto varias ‘noticias’ sobre su supuesta boda, le ha brindado al artista la alegría de las cosas simples, como ir al supermercado. “es el hecho de que este allí es lo que las hace increíbles”. A su lado ‘Harry Potter’ está feliz de formar una familia.