¿Harry y Meghan se aman realmente?

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han protagonizado gran parte de los escándalos de la monarquía inglesa en los últimos tiempos. El hijo menor de Lady Di ha demostrado que por amor es capaz de desafiar las reglas de la monarquía, como lo hizo Eduardo VIII, que prefirió abdicar antes de renunciar a Wallis Simpson o su padre, el rey Carlos III, que defendió su amor por Camilla Shand, hasta que la convirtió en su esposa y hoy es la reina consorte.

El 8 de enero del 2020, Harry y Meghan anunciaron que se desligaban de sus funciones en la corona británica. Foto: Getty

Harry y Meghan, que se casaron el 19 de mayo en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, decidieron dar un paso al costado y abandonar Inglaterra. Los duques de Sussex, que ya eran padres de Archie, viajaron inicialmente a Canadá y luego se instalaron en California. Allí, antes de las polémicas declaraciones a Oprah Winfrey, recibieron ayuda Tyler Perry, el famoso director y comediante, que les prestó su casa en Beverly Hills durante varios meses.

El vínculo entre Tyler y y la pareja real viene desde 2018, año en que el hermano menor de William y la ex actriz contrajeron matrimonio. Tyler se comunicó con Meghan y le ofreció su ayuda, pues sabía de los momentos complicados que vivía entre su ajuste con su familia política y sus nuevas responsabilidades y el acoso de la prensa.

¿Qué dijo Tyler Perry sobre la verdadera relación en Harry y Meghan?

Fue en una entrevista en Sway In The Morning with Heather Band Tracy G. Perry, que inicialmente hablaría sobre su nueva película, A Jazzman´s Blues, terminó hablando sobre Harry y Meghan.

El director habló sobre lo inspiradores que son sus amigos, a quienes ofreció su casa, pues admira lo que sienten. “Tengo el espíritu Santo, no puedes engañarme, sé lo que es real. Ellos se aman de verdad el uno al otro. Estoy muy feliz de verlos donde están ahora”.

El productor contó en otra entrevista, esta vez para Today, que su amor lo inspiró tanto que no dudó en prestarles toda la ayuda posible en su salida de la monarquía y su nueva vida en Estados Unidos.

Ahora que los duques de Sussex adquirieron su casa en Montecito (California) y que dieron la bienvenida su hija menor, Lilibeth Diana, su amistad con el poderoso hombre de la industria también se ha fortalecido, incluso, con ocasión del cumpleaños de la esposa de Harry, le dedicó con emocionado mensaje, que terminó con “Estoy increíblemente orgulloso de ver lo felices que están ahora, tú, tu esposo y tus hijos. Me llena de alegría decir feliz cumpleaños princesa Meghan”.