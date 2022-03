Hassam anuncia que se retira temporalmente de sus redes sociales

El humorista Hassam ha tenido que enfrentar en los últimos años varias situaciones difíciles, en cuanto a su vida personal se refiere. Su madre murió de cáncer; luego, él también fue diagnosticado con la misma enfermedad, por lo que tuvo que someterse a un extenso tratamiento para salvar su vida.

Te puede interesar: VIDEO: Hassam revela las razones de su divorcio ¡Hubo infidelidad de por medio!

Cuando todo parecía que ya había mejorado, y que aparentemente la vida de Hassam volvía a renacer tras su recuperación, el humorista confirmó que se separó de su esposa Tatiana Orozco, madre de sus dos hijas y con quien sostuvo un matrimonio de 18 años. Inicialmente, no dio muchos detalles, pero esta semana, publicó un extenso video revelando que la infidelidad y el maltrato fueron uno de los principales motivos para dar por terminada la relación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Según contó Hassam, muchos internautas estaban criticando a su expareja sin conocer la realidad de las cosas. Por tal razón, el bogotano pidió prudencia y, de paso, no hablar mal de ella, ni de él, ni de nadie de su familia, por respeto a su situación.

Hassam abandonó las redes sociales

Hace unas horas, el humorista volvió a ser tendencia tras publicar un mensaje en sus redes sociales afirmando que se ausentará de ese tipo de plataformas digitales por un tiempo. “Gracias por todos los mensajes bonitos y respetuosos que me han enviado. Los que han escrito estupideces como si tuvieran vidas perfectas y fueran superiores a Dios se pueden seguir hundiendo en sus vidas miserables”, fueron las palabras con las que Hassam inició su escrito.

Enseguida, agregó: “Confío en que Dios no me va a dejar en vergüenza, mi vida, la de mis hijas y la de Tatiana serán restauradas, pero no conforme a lo que yo quiero sino a la voluntad de Él para con nosotros. Estaré ausente un tiempo por aquí, publicando tal vez bobadas, mientras tanto, intentaré desandar los pasos que nunca debí recorrer. Un abrazo a mis seguidores y a los que solo les interesa el chisme, suerte”.

Te puede interesar: Foto: Hassam se reconcilia con su padre. ¡Conoce la razón de su distanciamiento!