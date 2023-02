Hijo de Aura Cristina Geithner criticó las ‘relaciones tóxicas’ de su mamá

Con más de treinta años en el mundo del espectáculo, Aura Cristina Geithner es una de las pocas actrices que se han reinventado con el paso de los años. La también cantante, recordada por participar en novelas como La potra zaina, La rosa de los vientos y Hombres; se caracteriza, además de su belleza, por su extrema sinceridad.

Te puede interesar: Peter Manjarrés y Tata Becerra están listos para tener otro hijo

La bogotana de 55 años sostuvo uno de los matrimonios más cortos, y mediáticos, de la televisión colombiana. En 1998 se casó con el también actor argentino Marcelo Dos Santos y dio luz a Demian, sin embargo, dos años después, se divorciaron. Actualmente, parece que disfrutan de una buena relación por el bienestar de su hijo.

Hijo de Aura Cristina Geithner reveló detalles de los novios de su mamá

Como muchas otras parejas de madres e hijos, la actriz y el joven de 24 años se unieron a la lista de quienes han grabado el ‘trend’ de TikTok sobre “las cinco cosas que no les gusta del otro”. En él, sacaron algunos “trapitos al sol” sobre su convivencia, personalidad y hasta relaciones sentimentales.

Vea también: Fotos: Jennifer López y Ben Affleck sellaron su amor con el mismo tatuaje

En el video de casi tres minutos, Aura y Demian hicieron su propia versión “madre e hijo” del tema en tendencia. “¿Qué es lo que no me gusta de mi madre? Que Ordena lo que para mí ya está ordenado. ¿Qué es esto? La ropa esta en su lugar, déjala quieta”, dijo el joven. Y para seguir con el mismo tema de la ropa, su madre le complementó. “Lo que no me gusta de Demian es que lava la ropa ¡cada mes! Entonces tú abres el closet y tiene un aroma...”, dijo la actriz, entre risas.

Hasta ahí, todo parecía ir bien y ambos hablaban de temas personales en cuanto a su convivencia; pero el ambiente cambió cuando el joven comenzó a hablar de la vida sentimental de su madre. “Otra cosa que no me gusta, esto me parece importante, son las relaciones tóxicas que has tenido antes y la cantidad de veces que te dije que las dejaras. Es la verdad, es un hecho, hay que decirlo”, dijo mientras ella prefirió estar en silencio y cambiar el tema. “A mí lo que no me gusta de Demian es que no le gusta hacer contenidos digitales siendo de esta generación, yo parezco la millennial y él parece de otra generación”, contó.