Hijo de la ‘Gorda Fabiola’ y Polilla fue amenazado de muerte

Hace unos años, los humoristas de Sábados felices, la ‘Gorda Fabiola’ y Polilla, revelaron que su hijo Nelson Polanía quiso mostrarle al mundo con mucho orgullo su orientación sexual. El joven contó con el apoyo de sus padres, aunque en sus redes sociales su decisión no fue muy bien recibida por los internautas.

Una vez se dio a conocer públicamente que el único hijo de los humoristas es gay, comenzó a recibir intimidaciones en sus redes sociales que cada día se han venido agravando. “Me decían mamerto, locota, utilizaban elementos religiosos. Decían que yo estaba mal”, dijo en una entrevista con el programa La Red.

Nelson Polanía, hijo de la ‘Gorda Fabiola’ y Polilla fue amenazado

En diálogo con el mencionado medio de comunicación, el joven, quien es influenciador, reveló que las críticas que ha recibido pasaron a amenazas de muerte por un usuario que comenzó acosándolo en sus historias de Instagram y en sus publicaciones. “Un usuario en particular empezó a insultarme, comentarme las historias, las publicaciones y yo sinceramente pensé en no hacerle caso porque pensé ‘es otro más’. Pero cuando se fue haciendo muy recurrente el tipo de insultos, ahí sí me preocupé bastante”, afirmó.

Sobre la amenaza de muerte, el hijo de la ‘Gorda Fabiola’ y Polilla reveló que, aunque quiso tomarlo con calma, fue inevitable preocuparse. “Hubo una amenaza de muerte en particular de ese usuario. Ahí pensé ‘la vaina se escaló’. Yo lo tomé de una manera tranquila porque estamos en un tiempo complicado electoralmente y pensé que era un comentario subido de tono, pero es gravísimo amenazar de muerte a alguien por un pensamiento distinto es muy grave”.

La solución del joven fue restringirle el acceso a su contenido, y, aunque esa medida lo ayudó mucho, no pudo dejar de sentir miedo por su vida. “En primer lugar, le restringí el acceso a mi contenido y esa medida ha ayudado bastante a regular la interacción y ese tipo de ataques. Uno no está exento a que cree otro perfil y siga en lo mismo. Cuando pasó lo de la amenaza, yo restringí a esta persona. Sentí miedo porque no entendía por qué esta persona está tan interesada en mí. Ahí dije como ‘la gente está muy loca’. Pueden matarme o herirme, por eso”.

Nelson no quiso tomar ninguna medida judicial y, en un principio, tampoco le comentó a sus padres lo que estaba sucediendo para no alterarlos. En la charla con el programa de entretenimiento, aprovechó para enviar una reflexión sobre la diversidad de género. “Nosotros no somos pecado, simplemente amamos diferente y el amor está en todos lados”.