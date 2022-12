¿Hijos de Shakira estarán con hijos de Alejandro Sanz en mismo colegio de Miami?

Alejandro Sanz ha estado en la vida de Shakira desde hace más de diez años. La cantante colombiana y su colega español trabajaron por primera vez, en el 2005, en la canción La tortura. La química que mostraron en el videoclip del tema encendió las alarmas de una posible relación sentimental entre ellos, un romance que siempre negaron.

En el 2007 volvieron a aparecer juntos con la canción Te lo agradezco, pero no. La barranquillera y el madrileño siempre han dejado en claro la buena amistad que han construido con el paso de los años. Es tan fuerte su relación, que ella aseguró, en la reciente entrevista que concedió a Elle, que el cantautor de 54 años es uno de los famosos que más la ha apoyado y aconsejado en su proceso de separación de Piqué.

La cantante Shakira iniciará el año con sus hijos, Sasha y Milan, en su nueva residencia en Miami tras su ruptura con Gerard Piqué e irse de Barcelona. Foto: Getty Images - Getty Images

¿Shakira y Alejandro Sanz se juntarán en Miami?

Un medio español se aventuró a nombrar el posible colegio en el que podrían estudiar Sasha y Milan, los hijos de la barranquillera y su ex. Aunque se desconoce el destino educativo de los pequeños, El Nacional de Cataluña lo relacionó con la escuela donde estudiaban los niños en Barcelona.

“En Estados Unidos, empezarían las clases el próximo 5 de enero, ya que no existe el día de reyes. No obstante, el entorno de Shakira ha revelado que ha buscado las mismas características que el American School of Barcelona. Podrían ir al mismo colegio al que acuden los hijos de Alejandro Sanz”, aseguraron.