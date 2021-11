Hijos de Shakira le enseñaron a cuidar el planeta con estos consejos

El planeta es una preocupación constante de Shakira y así lo ha hecho saber en su más reciente entrevista con la revista Glamour UK que ella misma ha dado a conocer a través de sus redes sociales. La colombiana de 44 años, que ahora hace parte del jurado del premio Earthshot, promovido por el príncipe William y su esposa Kate, que busca 50 soluciones viables y efectivas para mejorar el planeta en un plazo de diez años, comentó que es urgente tomar acciones que permitan que la humanidad entera trabaje en torno a la protección del planeta. Esta tarea que implica la obra de las instituciones, los gobiernos y en general, de todos los ciudadanos.

Sobre su experiencia en el día a día confesó que se sorprende al ver cómo a veces son los más pequeños, pero más conscientes y preocupados por el medio ambiente los que la alientan a seguir en esa lucha y cuidado.

“Mis hijos han sido en realidad la razón por la que quería firmar para Earthshot. Verlos tan preocupados, tan preocupados por el planeta y cómo pueden hacer de este un lugar mejor me ha inspirador tanto como madre. Como padre, quiero asegurarme de que vivirán en un mundo que será mejor que el que crecí, pero es tan fascinante ver cómo los niños están empezando a tomar conciencia realmente sobre las necesidades de nuestro planeta. Me he encontrado dejando correr el agua del grifo y mis hijos regañando y diciéndome: ‘Mamá, ¿puedes, por favor, no... Estás desperdiciando agua”. Y eso es increíble ver esto en un niño de seis y un niño de ocho años”.

De otro lado, también contó que la discriminación no le fue ajena y la sintió fuerte cuando empezó su internacionalización por su origen. “Creo que sufrí más de otro tipo de prejuicios, como ser colombiana. Recuerdo que cuando tuve mi primer gran salto en la música fuera de Colombia, hubo muchos comentarios de doble sentido sobre lo que significaba ser colombiano, y generalmente todo eso asociado con el narcotráfico. Es como que siempre somos el motivo de burla, era incómodo”.

También se refirió al empoderamiento y la versatilidad de la mujer y la manera en que se siente desempeñando varios roles: “”A veces siento que literalmente estoy haciendo malabares con todo, con la maternidad, ser mujer, ser una celebridad, un artista, siempre sintiendo que una de las manzanas está a punto de caer”, exclama. “Pero me las arreglo para hacerlo, como cualquier otra mujer en el mundo que también está trabajando y criando hijos. Quiero decir, es algo que solo las mujeres pueden hacer. Podemos hacerlo todo. Podemos realizar múltiples tareas. ¡Algo que los hombres no pueden hacer!”.