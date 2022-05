Imagen. lo creerás. Miguel Varoni muestra la increíble transformación de su nariz

Hace poco, Miguel Varoni pasó por el quirófano. Foto: Instagram

Miguel Varoni no ocultó que hace pocos meses decidió ponerse en manos del famoso cirujano plástico Alan González para recuperar un poco de la juventud, que la perdida extrema de peso le quitó, luego de también padecer el covid.

El actor y director argentino incluso grabó y publicó videos que mostraron qué partes de su cuerpo fueron intervenidas para lograr el fin. El resultado fue un evidente rejuvenecimiento del director, radicado en Estados Unidos hace dos décadas. También dejó al descubierto que tuvo una especie de crisis en el posoperatorio que lo llevó de nuevo a la clínica, donde finalmente todo se solucionó.

Miguel Varoni y su transformación de nariz

No obstante, en lo que siempre ha sido claro Miguel es que su nariz, que no es pequeña y que ha sido a lo largo de los años una característica única y llamativa de su rostro, no la ha tocado.

Haciendo gala de su buen humor, Miguel se refirió hace unos días, con motivo del día del niño, a su nariz, pero sorprendió a sus seguidores porque en realidad no siempre fue tan grande. Varoni publicó una serie de fotos suyas de cuando era bebé y de pocos años y él mismo escribió su extrañeza por la “increíble” evolución que esta parte del cuerpo ha tenido.

“Pregunta: qué pasó con la nariz ??? No pintaba como terminó !!! No ??? En fin …”, escribió el alto ejecutivo de la cadena Telemundo, casado con la colombiana Catherine Siachoque. La publicación no solo sorprendió a sus seguidores, sino que causó reacciones divertidas como las de Geraldine Zivic, y Xilena Aycardi. Catherine, su esposa, no tardó en elogiar al amor de su vida. “Mi bebé mío❤️❤️❤️❤️Jajja Perfecto siempre”.

La publicación alcanzó casi 10 mil me gusta.

