Imágenes. Qué hacía Gregorio Pernía rodeado de mujeres en Europa

Después de terminar las grabaciones del reality de cocina Top Chef, que fue conducido por Carmen Villalobos y se transmitió vía Telemundo para Estados Unidos, el actor Gregorio Pernía tenía planeado tomarse un descanso, pues se sentía exhausto.

El actor cucuteño había aceptado participar en Top Chef a solo pocos días de terminar de grabar Hasta que la plata nos separe, de RCN y Telemundo, y antes había estado en el también reality Baila conmigo, junto a su hija Luna, en el cual resultaron ganadores.

Gregorio Pernía realizó más de 20 conciertos en Europa Foto: cortesía

Lo anterior quiere decir que Gregorio llevaba un buen tiempo entre proyecto y proyecto, razón por la cual el descanso que ha planeado junto a su esposa Érika, ha quedado en veremos.

Gregorio Pernía se fue para Europa

Y eso fue justamente lo que volvió a ocurrir, ya que Gregorio salió de Bogotá rumbo a Europa hace algunas semanas después de rodar Top Chef y no en plan de vacaciones.

El artista le reveló a Vea desde el extranjero que gracias a un agente le propusieron hacer espectáculos musicales, en los que canta mariachis, en varios países europeos. Y aunque la gira se convirtió en un sueño hecho realidad, ya que el antagonista de Hasta que la plata nos separe anhelaba compartir con sus seguidores en el viejo continente, también demandó mucho esfuerzo, horas de viaje, en tren, bus y avión que lo dejaron agotado. “Tuvimos que montarnos en aviones trasnocharnos, pasar de largo los fines de semana, a veces dormir en el aeropuerto. No son las mismas condiciones que tienen artistas que tienen avión privado, esta es una cosa guerreada, luchada, trabajaba. Igual a mi me gusta. Muy bacano porque hubo reconocimiento y mucho hispano, pero también mucha gente de otros países como Rumania”. El actor no imaginó la cantidad de rumanas que lo reconocieron. “Hicimos fotos en el tren, en la calle. El día que llegamos a Madrid fueron más de 100 fotos en menos de una hora”.

Pernía descubrió que el personaje de La hija del mariachi, el Coloso, aún sigue en la memoria del público. “Vengo del rio Zulia, de Cúcuta, de una ciudad olvidada y me he ido a Australia, Canadá, Dubai, me faltaba Europa y ahora ame falta Asia. Lo hemos logrado a pulso y cumpliendo los sueños”. El actor aprovechó esta experiencia para reflexionar sobre la idea que actualmente se está vendiendo de los sueños y la facilidad para lograrlos. “Emprender, visualizar y todo eso sirve, pero nada sirve si uno no se levanta a las 4 a m a ser disciplinado a trabajar”.

Gregorio Pernía rodeado de mujeres

Gregorio Pernía estuvo en más de 25 shows en distintos escenarios europeos que le demandaron presentarse en las madrugadas, ya que en otras cosas descubrió que la gente en España, por ejemplo, está acostumbrada a comenzar a rumbear tarde en la noche, por lo cual las celebraciones y shows se van hasta cuando las madrugadas acaban. Su público en su mayoría lo conformaron mujeres, algunas mostraron su emoción llorando apenas lo vieron en el escenario, contó Érika, la esposa del artista. Fueron 13 presentaciones tan solo en España, de las cuales cuatro se realizaron en Barcelona, y las restantes en ciudades como Madrid, Marbella y Gijón, entre otras. El actor también pisó escenarios de Hamburgo, Alemania; Estocolmo, Suecia; Génova, Italia y también llegó a Suiza.

En su travesía por Europa, Érika se convirtió en su principal apoyo. Ella se sorprendió del cariño que en estos países le tienen a Gregorio por producciones como La hija del mariachi, Sin senos no hay paraíso e incluso de Hasta que la plata nos separe. “Aparte de ello lo sienten muy cercano por las redes sociales. A raíz de esto le propusieron como 20 shows más en distintas ciudades, pero no se puedo porque empiezan otros compromisos en Estados Unidos”. Pernía se presentará en los próximos días en Dallas, Nueva York, California y otras ciudades. La pareja estima que estará de gira hasta mediados de diciembre. Después de esa fecha finalmente creen que puedan disfrutar de un largo descanso.

