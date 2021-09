¡Impresionante! Así vivieron Luisa Fernanda W y Sara Corrales el sismo en México

Con miedo, llanto, nerviosismo y pánico, varios famosos colombianos pasaron la noche del 7 de septiembre, luego de que en México y sus alrededores se viviera un fuerte temblor que preocupó a sus turistas y residentes.

Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, Natalia Segura y Sara Corrales estaban en territorio mexicano por temas laborales cuando ocurrieron los hechos.

“Para los que no saben aquí en México hubo un sismo. O sea, yo sentí eso… No, no, no… ¡durísimo! Pero bueno, gracias a Dios estamos bien…hasta ahora leyendo noticias no pasó nada grave, les cuento que nunca en mi vida había sentido un temblor de esta magnitud, para mí esto es muy fuerte, vi cómo todo se movía. Casi me da algo ahí”, relató en sus redes sociales la influencer Luisa Fernanda W quien se encontraba con su pareja, el cantante Pipe Bueno.

Por su parte, la actriz Sara Corrales, quien aparentemente ya está acostumbrada a ese tipo de eventos, pues lleva varios años viviendo en México, también relató en su cuenta de Instagram lo que sintió en ese momento.

“Esa vaina se sintió intensa, amigos. Se me movió la lámpara, se me movió el piso, se me movió la vida. Espero que todos estén muy bien y que ese sismo acá en Ciudad de México los haya tratado muy bien y que todos ustedes y sus familias estén perfectamente”.

La generadora de contenido Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, se vio bastante asustada. Mientras grababa un video para sus seguidores en el hotel donde se hospedaba, sintió el temblor y su reacción de mucho pánico quedó registrada, además de cómo se movían con fuerza las cortinas y las lámparas y cómo se cayeron algunas cosas al piso. La habitación donde se encontraba la influencer era en un piso 34.