“Incondicional”: el inesperado mensaje de Carolina Cruz a Lincoln Palomeque

La relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque ha generado cientos de reacciones en redes sociales. El año pasado surgieron rumores por parte de algunos internautas que aseguraban que, supuestamente, la pareja estaría atravesando una crisis matrimonial. Sin embargo, la vallecaucana desmintió esa información, asegurando que la distancia se había dado por temas laborales del actor.

Cada vez que Carolina y Lincoln se dejan ver juntos, las redes sociales explotan con cientos de comentarios por parte de los usuarios, muchos de ellos, fanáticos de la presentadora y el actor. Recientemente, se hizo viral una entrevista que la también modelo le brindó al programa La Red, donde habló de su fundación Salvador de sueños, regalo de Dios y de las personas que han estado apoyándola en este tiempo, a raíz de los quebrantos de salud que presentó su hijo menor, Salvador.

En medio de la entrevista con el mencionado programa del canal Caracol, Carolina Cruz explicó cómo ha sido el proceso de creación de la fundación. “Empiezo a hacerlo yo solita porque todo ha salido de mi bolsillo. El Concurso Nacional de Belleza me dio un aporte muy grande y personas han apadrinado ciertos casos, lo cual me ayudó”, afirmó la presentadora. De igual manera, aprovechó el espacio televisivo para agradecerle a todas las personas que han hecho parte de ese proyecto que le ha cambiado la vida durante el último año. “Tengo a mi mamá, a mi empresa Caracol Televisión, a mis compañeros de trabajo, está Lincoln, que han sido mejor dicho incondicionales en todo […] Si uno tiene toda la ayuda del mundo y se estresa, cómo serán las mamás que no tienen ayuda de absolutamente nada”.

Los seguidores no pasaron desapercibido que la también modelo mencionara a Lincoln, pues, últimamente, no volvieron a aparecer juntos en fotos en sus redes sociales ni tampoco se habían vuelto a decir mensajes como lo hacían anteriormente. Con esas palabras, una vez más, confirmó que su relación con Lincoln Palomeque está muy bien.

