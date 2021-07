Ironman está de luto, murió el papá de Robert Downey Jr.

Murió el papá de Ironman, así titularon varios internacionales el fallecimiento de Robert Downey Sr, el padre del actor Marvel, Robert Downey Jr., que personificó al particular héroe del Universo. Con un emotivo mensaje, a través de su cuenta de Instagram, su hijo dio a conocer el hecho: “Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson... era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento... Según los cálculos de mi madrastra, ellos estuvieron felizmente casados por poco más de 2000 años. Rosemary Rogers-Downey, eres una santa y nuestros pensamientos y oraciones están contigo”.

Robert Downey Sr. era un actor, director, editor y director de fotografía que sorprendió a Hollywood en la década de los 60 con historias distintas que combinaron el humor y la ironía. Su película Putney Swope fue sin duda su producto más popular. Tenía 85 años, y padecía de complicaciones derivadas del Parkinson desde hacía un tiempo. Su partida se produjo en su casa en Nueva York, mientras dormía, sin mayor traumatismo, según se informó. Otras de sus películas más recordadas fueron Putney Swope, Boogie Nights, Magnolia y To Live And Die in L.A.

Sin embargo, el talento de Downey Sr. es desconocido para las nuevas generaciones, pues en las últimas décadas su genialidad se vio opacada por la estrella de su hijo Robert Downey Jr, el Ironman para los amantes del Universo Marvel. A Jr. su padre lo llevó de la mano desde muy que era menor de edad. Lo incluyó en Pound, en 1979 y en Viva la Academia, en 1980, donde le dio papeles de extra. Le dio un personaje más relevante en América, en 1986.

Se casó tres veces. Su primer matrimonio fue con la actriz Elsie Ann Downey, con la que tuvo dos hijos: la escritora Allyson Downey y el actor Robert Downey Jr.; se divorciaron en 1975.

Sus segundas nupcias fueron Laura Ernst, quien falleció en 1994, a causa de la esclerosis lateral amiotrófica: su tercera esposa fue Rosemary Rogers, con quien se casó en 1998, y tuvo otros dos hijos: el músico Henry Downey y el escritor Anthony Downey.