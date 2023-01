Iván Calderón se pronunció tras sufrir infarto y salir de UCI

Hace dos días, el 11 de enero, se conoció que el compositor y productor musical Iván Calderón, gran exponente de la música vallenata y popular, había sufrido un percance de salud. La Red, programa de Caracol Televisión, fue el primero en comunicar la noticia. El medio informó que Calderón estaba en la UCI de un hospital de Rionegro, luego de sufrir un infarto.

Te puede interesar: Jessi Uribe aconseja a fanático que deje a su pareja y las redes se encendieron

Hace unas horas, el músico se pronunció a través de sus redes sociales, confirmó los hechos y mostró su mejoría. Sus seguidores continúan pendientes de su salud y le envían mensajes de apoyo y pronta recuperación.

Iván Calderón sufre infarto Foto: Instagram

¿Qué le pasó a Iván Calderón?

Lo poco que se sabe es que el percance de salud ocurrió el pasado 7 de enero, cuando el artista se dirigía a Puerto Nare, en el departamento del Magdalena. En el camino, mientras se encontraba en su camioneta, sintió fuertes dolores en el pecho. La situación lo llevó a buscar ayuda médica. Finalmente, se diagnosticó que había sufrido un infarto y dos paros cardiorrespiratorios.

Vea también: Video: Paola Jara se molestó con Juanpis González por decirle guiso a Jessi Uribe

Afortunadamente, y como ya se esperaba, el antioqueño de 57 años salió rápidamente de UCI y desde una habitación de hospital reapareció en redes sociales. A sus 255 mil seguidores, el artista quien sostuvo una relación sentimental de casi una década con la cantante Paola Jara, publicó una foto sentado en un sofá y con un ‘holter’, aparato médico para monitorear la actividad cardíaca, pegado a su pecho.

Junto a la foto, escribió un mensaje muy profundo sobre lo aprendido después del accidente. “Quiero dar las gracias a todos los que me tienen en sus oraciones. He podido sentir el amor, el cariño, el aprecio de: familia, amigos, colegas, seguidores, la industria en general. Quiero aprovechar para pedir perdón a todos los que he ofendido consiente e inconscientemente y a la vez perdono desde lo más profundo de mi corazón a todos los que me han lastimado. Vivan un día a la vez desde el amor, La Paz, la tranquilidad y sobre todo con DIOS en el corazón. MUCHAS GRACIAS”, expresó.