Ivy Queen alerta a sus seguidores por su estado de salud ¿Qué le pasa?

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, mejor conocida por su nombre artístico de Ivy Queen, preocupó a sus seguidores en los últimos días al publicar una serie de imágenes donde se observa en un hospital bastante decaída de salud, usando un turbante y unos hematomas en su torso.

Fue a través de su cuenta de TikTok que Ivy Queen dio a conocer que atraviesa un difícil momento por cuenta de una enfermedad. “Yo de esta vida soy un aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, dijo la intérprete de Quiero bailar.

Luego, invitó a sus fanáticos a ayudar a las personas que lo necesitan, sobre todo en momentos cuando la salud está en vilo. “Por favor siempre que puedan sean el ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya”.

La artista puertorriqueña, quien hace pocos días cumplió 50 años y quien ha sido catalogada como la ‘reina del reguetón’, no ha aclarado cuál es la enfermedad que padece y que la ha tenido ausente de sus redes sociales. Sin embargo, sus fanáticos le han enviado mensajes de aliento esperando su pronta recuperación. “Te deseo lo mejor y te recuperes”, “siempre serás nuestra reina, la mejor de todas por siempre y sea lo que sea lo que estás pasando hay mucha gente que te ama y apoya”.

La publicación que ella realizó dando a conocer que está enferma, la acompañó del siguiente mensaje: “Gracias a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación”.