Jada Pinkett habló de su familia después de los Óscar

Jada Pinkett y Will Smith se casaron en 1997. Se dice que su matrimonio está afrontando una de sus mayores crisis. Foto: Getty

Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, habló por primera vez acerca de la situación de su familia, luego del incidente que ocurrió en la ceremonia de los premios Óscar, en la que su esposo abofeteó al comediante Cris Rock, luego de un comentario acerca de su alopecia. Desde esa acción, que tuvo graves consecuencias para el ganador del Premio de la Academia al Mejor Actor por su papel en King Richard, la actriz no había hecho ninguna manifestación directa, pues sólo se habían conocido parte de sus reacciones, por cuenta de personas allegadas, quienes dijeron que ella no habría estado de acuerdo con la reacción de Smith, pues no necesitaba que la defendiera. " Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, se rumora que fueron sus palabras.

Esto declaró Jada Pinkett

Ahora, con ocasión del lanzamiento de la quinta temporada de Red Table Talk, su programa de Facebook, en el que junto a su mamá Adrienne Banfield y su hija Willow, la actriz de Matrix Reloaded, manifestó: “Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la curación profunda”.

Jada, de 50 años, afirmó también que el proceso familiar se mantendrá en reserva hasta que los mismos protagonistas decidan el momento ideal para revelarlo a sus seguidores. Por supuesto, lo harán en el programa de entrevistas, en el que también Will ha sido invitado en el pasado. “Algunos descubrimientos en torno a nuestra curación serán compartidos en la mesa cuando llegue el momento. Hasta entonces…seguiremos ofreciendo testimonios poderosos, inspiradores y sanadores como el de nuestro increíblemente impresionante primera invitada”. Acto seguido, le dio paso a Janelle Monáe, actriz y cantante que estaba allí para presentar su libro de ciencia ficción, The Memory Librarian: And Other Stories of Dirty Computer.