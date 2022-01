Jada Pinkett , la esposa de Will Smith se rapó, y no fue por moda

La actriz recibió el apoyo de su familia, en especial de su hija Willow. Ella la animó a raparse. Foto: Getty

Jada Pinkett Smith, actriz y activista social, esposa de Will Smith tomó una decisión drástica con respecto a su apariencia, pero lo hizo con buen ánimo. Antes de terminar el 2021, la artista publicó en su cuenta de Instagram un video donde mostraba su cabeza completamente rapada. Decidió hablar de ello para que luego no le hicieran preguntas. " Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me sometí a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigas…¡Punto!”, anunció.

Luchando con buen humor

En 2018, Jada le reveló a sus seguidores, en Red Table Talk, su programa en Facebook, que sufría de una enfermedad autoinmune que le producía alopecia. “No es fácil de afrontar. Fue espantoso cuando empezó, estaba en el baño un día, y de pronto tenía mechones de cabello en mis manos”. En ese momento también se refirió a las inyecciones de esteroides que le ayudaban, pero no la curaban.

La actriz de The Matrix Resurrections ha recibido el apoyo de su esposo Will Smith y sus hijos Jaden y Willow, quien incluso se rapó su cabellera hace 6 meses y fue su impulso para dar el paso decisivo y dejar ir su cabello. “Willow me obligó a hacerlo porque era hora de dejarlo ir”. En el video de Instagram, Jada muestra una línea blanca en la parte delantera de su cabeza, “que solamente se presentó así nada más y se me hará un poco más difícil esconderla, pero saben que mamá pondrá pedrería ahí. Me haré una pequeña corona”.

La esposa de Will Smith comparte con sus seguidores muchas situaciones, por ejemplo, días antes de Navidad, y en medio de su cruzada de concientización del cuidado del aparato digestivo, grabó su primera colonoscopia, que sus seguidores encuentran en Red Table Talk. “Estaba asustada, pero al mismo tiempo quise que la gente supiera que es un proceso muy sencillo. Me siento bien, y me siento especialmente bien porque soy yo la que se somete al proceso y no al revés”.