James Spears, papá de Britney Spears no se arrepiente de su tutela

En noviembre de 2021, Britney Spears recibió una noticia que anhelaba durante años. La jueza Brenda Penny ordenó, de manera inmediata, el fin de la tutela legal que ejercía el padre de la cantante sobre su hija desde 2008. Más de un año después, James Parnell Spears rompió el silencio y habló sobre los años en que estuvo a cargo de la artista.

Te puede interesar: Fotos: así lucían Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo cuando se conocieron

Después de casi diez años de no aparecer en medios, James Spears dio su punto de vista al Daily Mail y confesó no arrepentirse de nada desde que obtuvo la tutela de la ‘Princesa del pop’, quien tiene una fortuna valorada alrededor de los 60 millones de dólares. Según él, las medidas que tomó sobre su hija le salvaron la vida y arregló la relación de la cantante con sus hijos Jayden y Sean Preston, fruto de su relación con el bailarín Kevin Federline.

“No sé si estaría viva”: papá de Britney Spears rompe el silencio

El hombre de 70 años demostró estar seguro del “buen trabajo” que hizo, durante más de una década, por su hija, aunque sus seguidores opinen lo contrario. “No todos van a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un momento increíble, pero amo a mi hija con todo mi corazón y mi alma, ¿dónde estaría Britney en este momento sin esa tutela? Yo no sé si ella estaría viva. Para protegerla a ella y también a los niños, la tutela fue una gran herramienta. Sin ella, no creo ella habría recuperado a los niños. No me importa recibir esa paliza porque sé que no es verdad, y porque no quiero empezar otra cosa. Que mi hija termine hundiéndose más en el hoyo de lo que había estado (…) Solo mire cómo están las cosas ahora”, expresó.

Vea también: Britney Spears cerró su cuenta de Instagram nuevamente

Según otros medios estadounidenses, el padre de la intérprete de Toxic, que vive con su hija menor en Luisiana, estaría enfrentado graves problemas de salud. La entrevista se publicó semanas después que la misma Britney Spears atacara nuevamente a su familia a través de redes sociales. “Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!! ¡¡¡Ellos me trataron como a un perro!!! Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, el MIEDO de estar asustada por lo que él haría. ¡¡¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!!!”, escribió la artista de 41 años, quien se casó en junio de este año con el modelo Sam Asghari.