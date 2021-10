Jean Carlos Centeno pide ayuda tras ser robado en España

Por estos días, el reconocido cantante Jean Carlos Centeno, exvocalista de la agrupación El Binomio de oro, se encuentra en España cumpliendo con unos compromisos laborales, pero un acto de delincuencia en su contra terminó amargando sus planes.

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista reveló que, en un descuido, robaron un bolso con todas sus pertenencias. Jean Carlos perdió los documentos que le permiten salir de España. “Publico esta denuncia porque hace pocas horas fui víctima de robo aquí en la ciudad de Madrid, España 🇪🇸. en el Hotel Parquesur, Leganes. Me citaron en la recepción a las 10:00 para tomar el auto bus hacia el AVE/TREN que nos llevaría a la ciudad MÁLAGA en donde hoy tendremos un evento, pues llegaron dos bellezas al mismo tiempo que llegó el sr. de la furgoneta, colocamos las maletas juntas para no perder ubicación de nuestras pertenecías y aún así me robaron el bolso donde tenía todos mis documentos, solo fue descuido de segundos tal y como se ve en el video que amablemente el gerente del hotel me permitió observar para confirmar el hurto”.

Dentro de lo que le hurtaron, se encuentran documentos importantes como su cédula, pasaporte, tarjetas de crédito y débito, su pase de conducción, entre otros. Por esa razón, Jean Carlos Centeno pide ayuda a las autoridades de España para poder recuperar en especial, su pasaporte colombiano para poder regresar al país. “Entre los elementos de valor como el celular Iphone 12 pro, las prendas, el efectivo y pandora, lo que más me interesa es el pasaporte COLOMBIANO con la visa de trabajo americana, lo que me interesa no es lo material, lo que me preocupa es poderme desplazar con mi identificación, si alguien sabe algo sobre lo sucedido agradezco escribirme aquí por el interno”, escribió en su publicación de Instagram.

Recordemos que hace unos meses, su agrupación también fue víctima de robo en medio de unos disturbios en Barranquilla.

