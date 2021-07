Jennifer López y Alex Rodríguez: la verdadera razón de su ruptura

En entrevista con el programa de Apple Music, The Ebro show, la actriz y cantante Jennifer López se sinceró y reveló, por primera vez, los verdaderos motivos que la llevaron a finalizar su relación con el exbeisbolista, Alex Rodríguez. En las declaraciones, ‘La diva del Bronx’ aseguró que ya no se sentía feliz consigo misma.

“En el momento en el que llegas a un punto en el que piensas ‘Esto no está siendo bueno para mí, o esto no me hace sentir bien, o necesito hacer unos cambios aquí, porque esto no trata sobre nadie más que sobre mí’, una vez que llegas a ese punto, las cosas te empiezan a encajar. Creo que así es como se debe proceder en estos momentos”, expresó.

La protagonista de ‘Cercana obsesión’ manifestó que esta reflexión la hizo mientras se encontraba grabando la película ‘Shotgun Wedding’ en República Dominicana. “Me di cuenta que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí. Hay cosas que ocurren de repente y que jamás hubieras esperado que sucedieran”.

Jennifer López finalizó con la siguiente frase: “Una vez que te sientes bien y llegas a la conclusión de que esto no es bueno para mí o esto no se siente bien y sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás sino por ti, las piezas empiezan a caer en su lugar”.

Actualmente, la intérprete de ‘El anillo pa` cuando’ se está dando una nueva oportunidad en el amor con el actor Ben Affleck. Recordemos que la pareja se comprometió hace 17 años, pero finalmente nunca se concretó la boda. En los últimos meses, los paparazis han captados a los actores disfrutando de las mieles del amor, como si no hubiese pasado el tiempo.

