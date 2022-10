Jessica Cediel a quienes la critican: “no vayan al gym, por eso están como están”

La presentadora Jessica Cediel fue llamada para La Descarga, el nuevo reality que próximamente llegará a las pantallas del canal Caracol. La bogotana será la presentadora del programa junto a Carlos Calero. Los mentores de la competencia serán Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi.

Cediel ha sido considerada una de las presentadoras más queridas del país. Además, se ha destacado por su belleza, la cual es elogiada constantemente por sus fanáticos.

¿Por qué Jessica Cediel explotó contra sus detractoras?

En su cuenta de Instagram, tiene 9,6 millones de seguidores. Allí, la también modelo suele expresar sus opiniones sobre diferentes temas. Recientemente, la presentadora se convirtió en tendencia luego de contestarle a sus críticos de manera tajante y directa.

A través de una historias donde aparece en el gimnasio haciendo ejercicio, escribió: “hoy tuve tiempo de ir al gym para mantener mi salud y, de paso, mi cuerpito. Ahora, mínimo, las envidiosas empezarán a criticar. Eso, critiquen y no vayan al gym, que por eso están como están”, al final del texto agregó un emoticón en forma de cerdo y otros de risas.

A muchas mujeres no les cayó en gracia ese comentario y terminaron reclamándole su actitud. “Tú no sueles decir esos mensajes tan hirientes”, “ese comentario no hace parte de ti”.

Jessica Cediel respondió a sus críticos

Debido a tantos mensajes que recibió, la presentadora decidió salir en sus redes sociales y explicar lo que quiso decir. “Estoy recibiendo muchos comentarios de mis niñas, que me están diciendo: ‘uy, ‘Jessi’, ¿qué pasó ahí?, esa no eres tú'. Están como sorprendidas. Mis amores, gracias por el comentario, no lo hice con esa intención. Pero, también les quiero hacer una confesión”, fueron las palabras con las que inició un video publicado en sus historias.

Enseguida, argumentó que se refirió de esa manera porque hay muchas mujeres que la tratan mal cada vez que publica algún tipo de contenido en sus redes sociales. “Yo acá tengo mujeres, hermosas, mujeres muy lindas, así como yo; trabajadoras, echadas para adelante, familiares, pujantes, con valores, con principios. Pero aquí, también, tengo una ‘haters’ que me siguen y que no se imaginan. Unas viejas, que me atacan y ni siquiera me conocen, me dicen cosas horribles, como: cu** podrido, ojalá se hubiera muerto . Entonces lo estigmatizan a uno y dicen ‘esta tipa esta toda operada, hasta las neuronas y el cerebro’, Que mi pelito son extensiones, que si tengo el abdomen plano es porque me hice la ‘lipo’, que si tengo la nariz así es porque me la operé”, aseguró.

Finalmente, aprovechó para pedir disculpas si ofendió a alguien con su comentario. “Ese era el objetivo de mi mensaje, lo tengo muy claro, por eso lo dije. De pronto, el ‘emoji’ que utilicé no le cayó bien a algunas personas, para mí es normal… hoy ‘cerdié’, literal; comí helado, torta, postre, lo que ustedes no se imaginan. No lo veo mal, pero, de pronto, alguien más no lo ve así. Mis niñas, si llegué a incomodar a alguna con mis palabras le pido perdón. Si entendieron el mensaje como lo dije, súper bacano”.