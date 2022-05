Jessica Cediel responde a seguidor que dijo que tiene “fotos de bajo presupuesto”

Catalogada como una de las mujeres más bellas de Colombia, Jessica Cediel no duda en compartir con sus seguidores algunas de las fotografías y videos que le hacen en medio de su trabajo y con las cuales, en más de una ocasión, le han robado el aliento a más de uno.

Jessica siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy versátil, pues como ella misma afirma, no necesita estar maquillada de pies a cabeza para compartir contenido en redes sociales, y le gustan tanto los momentos en los que usa maquillaje, como en los que está completamente al natural.

Recientemente, la modelo y presentadora compartió en su cuenta de Instagram, en donde reúne una comunidad de más de nueve millones de seguidores, una fotografía que causó revuelo, causado por uno de sus seguidores, que se tomó un momento para dejarle un comentario.

“Compartes fotos de bajo presupuesto”, fue el comentario que el seguidor dejó en la imagen, y que la modelo no pasó por alto, pues decidió abrir su corazón y enviarle un mensaje a todas las personas que la siguen.

“No puedo creer que haya gente que se fije en eso, ¡yo soy una niña normal! Entiendo que hoy día exista gente que contrate personal profesional para que le tomen fotos, pero yo hasta el momento no lo he necesitado, ¡me siento cómoda al natural”, afirmó entre risas la bogotana en sus historias de Instagram.

Así mismo, también afirmó que existen momentos y lugares para estar maquillada completamente, como en las grabaciones de video clips musicales y programas de televisión, en las sesiones fotográficas para revistas o catálogos y para asistir a eventos sociales, ¿crees que tiene la razón?

¿Qué proyectos se avecinan para Jessica?

Por el momento, la bogotana de 40 años no ha confirmado nada, pero lo cierto es que se encuentra viviendo al máximo los nuevos veinte en Miami, ´la ciudad del Sol´.