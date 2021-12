Jessica Cediel se contagió de covid - 19 por segunda vez y pasará Navidad aislada

Jessica Cediel reveló a través de sus redes sociales que salió positiva para covid - 19, por segunda vez. La presentadora asegura que tiene síntomas leves como tos, dolor de garganta y congestión.

“Les voy a contar algo súper importante y es que hace como 15 o 20 días me dio una gripa súper fuerte y me tiró a la cama, entonces me hice la prueba de covid-19 y el resultado fue negativo; pero hoy volví a amanecer con congestión y llamé a mi laboratorio de confianza, me hicieron una nueva prueba y, tristemente, salí positiva para covid-19!”, expresó.

Aunque el estado de salud de la modelo es estable, expresó su tristeza y frustración, ya que debe pasar las fiestas navideñas alejada de su familia.

“La medio bobadita de pasar la Navidad sola, obviamente lejos de toda mi familia y como que los planes que tenía de ir y compartir (con ellos)... pues nada, no pude hacer nada. Y yo me cuido mucho, yo creo que ustedes lo han visto en mis historias y en en lo poco que les comparto; me cuido por mí, por mi familia y por la sociedad, pero bueno.... me tocó”.

