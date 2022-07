JLo: ellos también han sido sus esposos

Jennifer López se convirtió en tendencia mundial de nuevo. La estrella de la música y la actuación anunció, hace unas horas, que se había casado con Ben Affleck y que su matrimonio se había celebrado en Las Vegas, al mejor estilo de Elvis Presley. Antes de este feliz momento, la Diva del Bronx dijo tres veces ´Si, quiero´. Conoce a quienes fueron sus esposos.

Jennifer López y Ojani Noah, el primer esposo

Jennifer López y Ojani Noah se conocieron en un bar en Miami, en 1996, se casaron en 1997 y se divorciaron en 1998.

JLo conoció a Ojani Noah cuando ella tenía 26 años y él, 21. Se vieron por primera vez en un bar de Miami, y aunque a primera vista, ella le llamó la atención, su charla lo entusiasmó más. “Cuando me contó que era actriz, fue como un sueño hecho realidad. Me pregunté por qué me había elegido a mí, pero creo que la conquistó mi seriedad, mi actitud frente al trabajo. Ella es tierna, tímida, sencilla y honesta”, le contó el entrenador personal a ¿Dónde estás corazón?

Se casaron el 22 de febrero de 1997 y Noah, quien también es actor y modelo, recuerda que ese día estaba muy nervioso, así como otros detalles, como el número de invitados, 300, entre quienes se encontraban famosos como el cantante Christian Castro y el director Oliver Stone.

La familia de Jennifer no veía con buenos ojos este matrimonio, pues decían que Ojani estaba con ella por el dinero y la fama. Su matrimonio terminó en enero de 1998, pero el cubano recuerda que sus besos sabían a chocolate.

Cris Judd, el segundo, no resistió la presión

Jlo conoció a su siguiente esposo, Cris Judd, cuando él fue contratado para bailar en el video de Love Don´t Cost a Thing. Su amor fue . Se casaron en septiembre de 2001 y se separaron dos años después. Al bailarín le quedaron varios recuerdos poco gratos de su unión con la intérprete, pues la fama de su esposa lo afectó demasiado. “Ya no eres más una persona normal. Nuestra boda fue un circo. Creo que trataron de arrestar a varias personad que quisieron saltar para colarse”, le contó a US Weekly. La estrella de Selena guardó los bellos detalles de su relación. “Amé a Cris, aún lo hago, es una de las mejores personas que conozco”. En 2009 Judd se casó con Kelly Wolfe y cuatro años después nació su hija Vivienne.

Marc Anthony, el padre de sus hijos

Aunque se conocieron a finales de los 90, e incluso grabaron una canción juntos, No me ames, su amor nació tiempo después. La diva de Bronx y Marc Anthony, ya separados de sus respectivas parejas, Ben Affleck y Dayanara Torres, decidieron darse una oportunidad en el amor. Se casaron el 5 de junio de 2004 y en febrero de 2008 se convirtieron en padres de mellizos, Emme y Max, los primeros hijos de ella, pues el intérprete de Vivir la vida ya era papá de Arianna, Cristian y Ryan. En julio del 2011, a un mes de haber cumplido 7 años de matrimonio, JLo y el salsero anunciaron su separación, que culminó 3 años después. La expareja tiene una relación muy civilizada, comparten con sus hijos y hasta se dice que él fue el paño de lágrimas de ella luego de la terminación de su compromiso con Alex Rodríguez. El cantautor se casó y se divorció de Shannon de Lima y ahora está comprometido con la Miss Paraguay Nadia Ferreira.