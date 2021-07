JLo y Ben Affleck: estas son sus románticas imágenes 20 años después

Jennifer López celebró por todo lo alto su cumpleaños número 52. La cantante que disfrutó de Saint Tropez junto a su pareja, el actor Ben Affleck, aprovechó este fin de semana para entregarle a sus seguidores las primeras imágenes ´oficiales´ de su romance.

Aparte de las imágenes de sus apasionados besos, JLo y Ben, captadas a bordo del lujoso yate de 130 millones de dólares que alquilaron, aprovecharon para recrear la famosa imagen de los dos cuando filmaron el video de Jenny From The Block, tema que la sexi artista latina lanzó en 2002, y que en su momento marcó tendencia. En ella se ve a la cantante, bocabajo tomando el sol, mientras el actor pone la mano sobre su derriere. Ahora, 19 años después, la nueva fotografía no sólo encendió las redes, sino evidenció que Jennifer está mejor que nunca, y que el romance que tuvo en esa época con el intérprete de Batman, quien también se ve muy guapo, está pasando por el mejor momento.

Los seguidores de los dos artistas dejaron ver su admiración por la famosa pareja, que celebró en el club nocturno L´Opera, ubicado en el famoso destino francés, un año más de vida de la mamá de Max y Emme.

Quienes estuvieron en el lugar aseguraron que se veían felices, enamorados y poco preocupados por el revuelo y las fotografías.

JLo y Ben, que vivieron un candente romance entre 2002 y 2004, que los llevó incluso a comprometerse, llevan unos meses retomando su relación, que parece, ha llegado en el mejor momento de los dos. ¨Ben siempre se ve muy feliz cuando está con Jen¨, le comentó una fuente a People. Mientras tanto, se dice que López siente que están teniendo una segunda oportunidad.

Y aunque se rumoró que Ben le pediría matrimonio en su cumpleaños, todo parece indicar que están muy comprometidos, pero no tendrían afán de contraer matrimonio. ¨Han estado entrelazando sus vidas y sus familias y todavía no sienten la necesidad de comprometerse o incluso casarse¨, le comentó una fuente a E! News. Se dice que JLo está buscando escuela para sus hijos, Max y Emme, en Los Ángeles, a donde se radicaría para estar más cerca de su amor.

¿Y Álex Rodríguez?

Se sabe que el ex de JLo, Álex Rodríguez, quien cumple años hoy, también decidió celebrar, con familia y allegados, su cumpleaños. Entre otros destinos, el exprometido escogió Saint Tropez, igual que Bennifer 2.0.