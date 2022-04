Johanna Fadul frenó a cirujano plástico que se sobrepasó con ella. Esto le dijo

Johanna Fadul, recordada por su papel de Daniela Beltrán, la hija de ‘la diabla’ en la serie Sin senos sí hay paraíso, también es una reconocida modelo colombiana que es muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene 6,3 millones de seguidores, con los que comparte diariamente fotos y videos de su vida profesional y personal.

En las últimas horas, se convirtió en tendencia por su contundente respuesta a un médico cirujano le insinuó que ofreciera servicios sexuales a cambio de dinero. El comentario que recibió Johanna en una foto de sus redes sociales fue: “¿Cuánto es que cobras por una noche?”. Sin reparos, la esposa de Juanse Quintero le respondió inicialmente: “te respondo en mis historias. Te invito a leerlas”.

Enseguida, publicó varias historias con un contundente mensaje dirigido al doctor que se describe en su perfil de Instagram como médico y especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva. “Todo un profesional, un cirujano plástico y ¿hablando así de las mujeres? Qué miedo estar en un quirófano contigo, si me estás preguntando que cuánto cobro la noche, será que eso mismo le pides a tus pacientes ¿Les pides que te paguen en especie? ¡Qué triste ver que un hombre, todo un ‘profesional’, se refiera así a las mujeres!”, respondió.

Asimismo, invitó al médico a ser más cuidadoso con sus palabras y cuestionamientos y, sobre todo, a respetar a las mujeres. “Te invito a que tengas un poquito más de respeto por nosotras, para que pienses y cuides lo que escribes antes de hacerlo. Yo porque no me dejo afectar por comentarios de personas que ni conozco, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza mental. Tú no sabes con tus comentarios qué estás generando en la persona a la que se lo estás diciendo… ‘cirujano plástico profesional”.

