Jonas Myrin es un cantante, compositor y productor de origen sueco, ganador de dos premios Grammy por la canción 10,000 Reasons (Bless the Lord), que escribió para Matt Redman. Después de durar muchos años componiendo grandes éxitos de otros artistas, en el 2012 dio el paso de lanzarse como solista, y espera que, con su voz, Colombia y todo el mundo lo reconozcan.

Te puede interesar: “¿Por qué habla así?”: Shakira es criticada por su marcado acento español

¿Cómo ha sido el cambio de compositor a cantante?

“Definitivamente, una transición, de estar en las sombras de otras artistas a ser su voz, salir siendo completamente solo Jonas. Pero muchos de estos artistas han sido un gran apoyo. Barbra Streisand fue una de las que realmente me dijo, ‘Jonas tú necesitas cantar, tú eres una de las mejores voces que he oído en mucho tiempo, tú necesitas ser cantante y sacar tu música’. Eso significó mucho para mí, y fue increíble todo el apoyo y amor de estos artistas, con los que había trabajado. Me animaron y fueron grandes colaboradores y amigos”.

¿Cómo viviste la pandemia?

“Tuve que aprender muchas cosas en mi casa, como todos nosotros terminamos encerrados, averiguando cosas por aprender y por hacer. Yo aprendí cómo hornear, a hacer pan de masa fermentada. La mayor parte de la pandemia para mí fue una un gran tiempo de creatividad, por mucho tiempo me senté solo, en el piano, y escribí mis canciones”.

¿Cómo fue la pérdida de tu papá?

“Fue muy difícil, mi papá estaba enfermo, él tenía Alzheimer. La pérdida de un miembro de la familia siempre es difícil, no importa la condición en la que ellos estén, pero fue algo hermoso pues aprendí el poder de encontrar la esperanza en la música, compartir mis luchas y mi propio dolor con mis fans a través de las canciones. Creo que fue hermoso ser vulnerable en la vida; cuando tú muestras tu corazón y tus luchas, permites y das permiso a las otras personas a hacer lo mismo.

Yo encontré que fue increíble la pandemia, cómo me conectó con fans de todo el mundo diciéndome sus historias, hermosos mensajes en mi Instagram diciéndome ‘Jonas gracias por escribir estas canciones y poner tu corazón en eso porque yo también perdí a alguien, o estaba bajo presión, tuve una terrible ruptura y sentía que luchaba y tus canciones me ayudaron a no sentirme solo’”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Cuéntanos cómo nació la canción en español Cuando hay amor

“Es mi primera canción en español, yo la escribí, empezó como una canción de la primera vez que nos enamoramos, la realizamos justo en medio de la pandemia, sentí que era un momento real para el mundo en el que necesitamos recordar lo que realmente importa. Sentí que quería poner una canción para el mundo que fuera un recordatorio sobre la condición de conseguir un amor”.