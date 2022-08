Jorge Rausch no presta atención a críticas por su novia 24 años menor que él

El idilio de Jorge Rausch y su novia Nathalie Monsalve data del 2018 cuando los presentaron y empezó una historia de amor a la antigua; sin prisas, ni afanes sino agotando procesos. “Hace como cuatro años un amigo mío nos presentó y salimos en grupo. Después la invité a cenar a mi casa”, recordó Jorge. “Siento que me entendió desde un principio, me sentí comprendida, como que podía hablar con mi mejor amigo. Nos sentíamos súper cómodos juntos, no tenía que pensar dos veces en nuestras interacciones”, comentó Nathalie que no tenía muy claro quién era su pretendiente. Lo veía de vez en cuando en televisión porque su madre era seguidora de MasterChef y su rostro le resultaba familiar, pero en realidad no fue algo en lo que ella reparara.

Jorge Rausch tomó vacaciones recientemente en México con su novia Nathalie Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Siendo fiel al talento que lo ha hecho famoso, Jorge quiso sorprenderla en la primera cita solos y le cocinó. Ella quedó encantada. Luego vinieron meses de conocerse. “Me gusta que me cortejen, Jorge me invitaba a salir un montón, en ese entonces tenía 24 años recién cumplidos y todavía salía con amigas y en ocasiones le cancelé salidas, pero seguimos hablando y cada día la pasábamos muy chévere y sí empezamos a querernos”, reveló la influenciadora que es menor que el famoso chef 24 años, pero enfatizó en que las críticas sobre la edad no revisten importancia. “La edad es relativa”, comenta Jorge para quien lo importante es lo que sienten los dos y no las opiniones de otros, mismas que no tiene tiempo de leer.

También te puede interesar: Así lucía Jorge Rausch de MasterChef celebrity cuando era adolescente

Jorge Rausch enamoró a la antigua a su novia

Volviendo a los comienzos del romance, fue a los tres meses que Jorge le lanzó la pregunta que hoy poco se escucha: ¿quieres ser mi novia? Fue por teléfono en la Navidad del 2018, mientras ella estaba tomando unas vacaciones en Orlando, Florida. Ella dijo si y una semana después, se vieron ya como novios en Miami. Con el correr del tiempo la pareja se ha conocido y Nathalie admite haber aprendido mucho de la gastronomía junto a su novio. “He aprendido un montón, mi paladar ahora es otro nivel”.

Aquí más noticias del entretenimiento

A Jorge y a su novia les encanta disfrutar de la vida sencilla. “Nos encanta comer, Jorge y yo comemos a la par, nos encanta viajar, hablar de historia y ver documentales”, dice ella, mientras que él responde la razón por la cual de vez en cuando pelean: “el desorden de ella”.

El distanciamiento de Jorge Rausch y su novia

La relación de la pareja atravesó por un momento complejo, no por ellos sino por un desafortunado evento que confrontó a Nathalie y en el que Jorge fue un gran apoyo. “Mi papá se murió de covid y eso fue muy duro para mí, no sabía qué quería, toda mi vida se volteó completamente. Yo no quería nada y Jorge me tuvo mucha paciencia y entendió que es algo que te cambia la vida para siempre”.

Cuatro meses después regresaron a la convivencia, eso fue hace ya más de un año, y desde entonces se han mantenido estables. En la cotidianidad de la casa, es Nathalie quien espera a Jorge con un plato preparado por ella cuando él llega de grabar. “Es una estupenda cocinera”, asegura el chef que una vez culmine estas vacaciones por Cancún empezará a rodar MasterChef Ecuador. Por su parte, ella además de un nuevo emprendimiento se seguirá encargando de los contenidos de las redes de su novio.

Cuando se les pregunta por los planes no incluyen una boda, pero Jorge dice “por ahora no estamos pensando en eso, pero uno nunca sabe, vamos un día a la vez”.