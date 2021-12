¿Juan Gabriel tendría 2 hijos más? Impactantes revelaciones de una amiga

Los hijos de El Divo de Juárez, reconocidos por el artista, son Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel, Jean Gabriel y Luis Alberto, pero la cantante Dulce, una de las más grandes amigas del intérprete de Querida, sorprendió con las declaraciones concedidas a varios medios, entre ellos Joan Gabriel, en las que asegura que el cantautor tiene dos hijos más. “Hay un niñito muy chiquito y hay uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto; ese nunca ca a salir porque a él no le interesa, es un muchacho triunfador, lo heredaron en vida, era el gran orgullo de su padre y es un muchacho guapísimo… Tenía fotos de sus hijos y las traía en el celular, pero desafortunadamente me robaron el celular”. Estas declaraciones, concedidas a Suelta la foto, coinciden con las de Jesús Salas, quien fuera su mánager, que en noviembre también habló al respecto con el programa Sale el Sol, “Ellos no aparecen. Yo lo sé porque éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues qué bueno”.

A propósito de Joan Gabriel, quién se vio envuelto en un caso de violencia doméstica, Dulce afirmó que a los hijos del cantante les faltó tiempo para compartir con su progenitor. “Les faltó tiempo de calidad con su padre”.

Iván, su único heredero

Alberto Aguilera Valadez, quien se dio a conocer en el mundo entero como Juan Gabriel, falleció el 28 de agosto de 2016, en Santa Mónica, California, a causa de un infarto agudo del miocardio. Dos años antes, especificó en su testamento que Iván, su hijo mayor, era el heredero universal de su fortuna, que incluía propiedades en varios lugares del mundo, los nombres Juan Gabriel y Noa Noa, sus canciones y todo lo relacionado con su imagen.