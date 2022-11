Juan Luis Guerra denuncia que robaron parte de su equipaje en Bogotá. Pide ayuda

Durante dos noches, el cantante Juan Luis Guerra ofreció un espectáculo a más de 28 mil fanáticos, que corearon sus éxitos en el Movistar Arena de Bogotá. Después de un fin de semana de muchas ovaciones para el artista dominicano, de 65 años y su orquesta, 4.40, fueron víctimas de robo en pleno aeropuerto de Bogotá.

La pérdida de un importante equipaje estaría retrasando la evolución de su gira Entre mar y palmeras, que llega a Chile. El intérprete de Bachata rosa y La bilirrubina denunció la situación a través de sus redes sociales, y ofreció recompensa por el equipaje.

Juan Luis Guerra denunció robo de su equipaje en Bogotá

El dominicano usó sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter para enviar un mensaje al público colombiano, que lo recibió durante dos noches en la capital. “Queridos amigos de Bogotá, después de dos conciertos maravillosos nos disponíamos a salir a Chile para continuar con nuestra gira y a uno de nuestros compañeros le sustrajeron su equipaje de mano en el momento que hacía su registro en la línea aérea. Hacemos pública esta lamentable situación ya que en ese equipaje estaba nuestra data de la gira y equipos extremadamente necesarios para nuestros conciertos. Rogamos que por favor sean devueltos y estamos dispuestos a pagar recompensa por ellos. Cualquier información será muy agradecida”, escribió.

Hasta el momento, no se sabe nada más sobre la situación, pero las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos pidieron excusas al artista y su equipo, incluso algunos hicieron bromas para ‘mejorar el ambiente’. “Entreguen muchachos las cosas que no son suyas, de lo contrario se les enviarán a las avispas para que le piquen de verdad”, “Más fácil pasar el Niágara En Bicicleta que le aparezca la maleta ... pena ajena ... exijan las cámaras de seguridad”, “Qué vergüenza”, “Qué pena Maestro, es lo que nos toca vivir a nosotros los colombianos a diario”, comentaron algunos.