Juan Pablo Barragán reacciona ante acusaciones de agresión

Juan Pablo Barragán es conocido por su participación en importantes producciones colombianas como La saga, negocios de familia, La quiero a morir, El último matrimonio feliz, A mano limpia, Lady, la vendedora de rosas, La ley del corazón, El Chapo y Verdad oculta, entre otras.

El artista de 41 años se ha destacado por ser uno de los actores más queridos del país. Pocas veces habla de su vida privada, por lo que, hasta el momento, no había estado envuelto en una polémica relacionada con su vida sentimental.

¿Juan Pablo Barragán agredió a su expareja? Esta es su versión

Durante los últimos días, se convirtió en tendencia un rumor sobre una supuesta agresión por parte del actor hacia su exnovia, Lia Zafra, con quien sostuvo un romance entre 2014 y 2016. Al parecer, los hechos habrían ocurrido el 26 de marzo del 2017.

A través de su cuenta de Instagram, el artista decidió romper el silencio, y contó su versión por medio de un comunicado, asegurando que lleva más de 5 años tratando de solucionar un problema legal con su expareja y que, espera, pronto se conozca la verdad de las cosas.

El actor inició admitiendo que después de un tiempo de estar juntos, la relación comenzó a quebrarse, y como pareja, comenzaron a vivir algunas situaciones que nunca debieron ocurrir. “Como resultado de una falta de inteligencia emocional, de nuestras propias historias personales de vida y los ambientes sociales que frecuentamos y compartimos, desembocamos en una relación tóxica, nociva y dependiente. No entraré en detalles ni señalamientos por respeto a la mujer y a la artista que es Lia Zafra y a los acuerdos positivos y negativos, que en nuestra vida de pareja sostuvimos”, se lee en una parte del comunicado.

Según el actor, tiempo después de haber terminado la relación, en el 2018, ocurrió una situación desafortunada de violencia por parte de ella hacia a él y que los llevó a romper completamente la relación laboral y de amistad con la que habían quedado después de terminar su romance en el 2016. Todo habría ocurrido, después de que Lía lo vio en un evento con una mujer con la que el actor tenía toda la intención de comenzar un noviazgo.

Más adelante, ocurren otra serie de sucesos entre ellos, que lo llevaron a entablar un proceso legal que, hasta hace poco, era desconocido por muchos. Según el actor, todo eso ha desencadenado una serie de problemas no solo en su vida personal, sino que también su área laboral se ha visto afectada. “Esta denuncia, que desconoce mi versión, ha traído una seria y dolorosa ola de amenazas, mensajes de odio, cancelación de contratos en mi trabajo como artista. No soy un monstruo, ni un asesino, ni un peligro para la sociedad como me han señalado. Hago parte también de esa idea de cambio y paz que reclamamos socialmente”, fueron las palabras con las que Juan Pablo terminó el comunicado.

