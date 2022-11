JuanDa: esta sería la razón por la que le cerraron otra vez la cuenta de Instagram

Juan David Morales Carranza, conocido en redes sociales como JuanDa, es uno de los generadores de contenido digital más queridos y seguidos de Colombia, debido a la franqueza con la que narra sus historias y contenidos.

Desde que comenzó en redes, JuanDa siempre se ha caracterizado por mostrar su vida sin filtros, pues como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, no está dispuesto a engañar a sus seguidores siendo alguien que no existe de verdad.

Hace unos meses, luego de su gran éxito en plataformas digitales, JuanDa se ausentó de redes sociales, acto que causó impacto en sus seguidores, quienes se preguntaban reiteradamente en dónde se encontraba el influencer, quien no dejó pista alguna de su paradero.

Luego de seis meses de ausencia, y cientos de hipótesis en redes sociales, el 26 de octubre, Juanda, de manera sorpresiva, publicó una historia en la que afirmó que haría un Instagram Live para revelar el motivo que lo alejó de las redes. Fue tanta la sensación que generó la publicación que medios expertos en análisis de datos, revelaron que el live del colombiano es el segundo más visto en la historia de Instagram.

Durante el ´en vivo´, JuanDa narró el complejo momento que vivió a causa de algunos problemas de salud mental que vivió. “Sentía que nadie me podía entender, la ansiedad y la depresión me jugaron una mala pasada, la cual casi me cuesta la vida”, afirmó en su relato.

Hace unas horas, y luego de unos días de descanso, Juanda regresó a redes nuevamente de manera sorpresiva, esta vez anunciando que Instagram le había cerrado su cuenta principal, acto que lo entristecía, debido a que ya tenía una gran comunidad de seguidores.

¿Por qué le cerraron la cuenta de Instagram a Juanda?

“Miren que otra vez me cerraron la cuenta, y otra vez es por lo mismo, dizque por ofrecer servicios para adultos (…) Estoy utilizando esta nueva cuenta, así que, si me quieren apoyar, se los agradezco. ¡Los quiero re harto!”