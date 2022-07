¿Julio Iglesias está en silla de ruedas? Esto se sabe de su estado de salud

Julio Iglesias, quien, generalmente, en el séptimo mes de cada año se vuelve tendencia por los memes publicados en redes sociales en su honor, preocupa a sus fanáticos por su estado de salud.

El artista, quien tiene más de 45 años de carrera musical, ha estado alejado del ojo público. No obstante, en las últimas horas se convirtió en noticia, luego de que el periodista Jorge Rial dijera en el programa argentino Argenzuela, que el cantante estaría enfrentando un delicado estado de salud.

Julio Iglesias estaría en silla de ruedas y no quiere ser visto así

De acuerdo con el comunicador, Julio Iglesias se habría alejado de todos los eventos públicos por problemas de salud. Al parecer, el padre de Enrique Iglesias, estaría en silla de ruedas porque su movilidad no está al 100%.

Aunque la información no ha sido confirmada, ni por el artista ni por ninguno de sus familiares, Jorge Rial asegura que una de las razones por las cuales no se ha hecho público ese hecho, es porque el cantante “vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así”, pues durante toda su carrera, su buena imagen fue un punto fundamental para lograr el éxito mundial.

Para muchos, ya no son graciosos todos los memes que aún siguen saliendo en redes sociales donde utilizan fotos del artista, pues en un momento como este, en el que aparentemente se encuentra delicado de salud, las personas no deberían burlarse de él.

El periodista expuso que fue una persona bastante cercana al cantante quien supuestamente fue a visitarlo a su casa en Miami y al verlo, se encontró con una escena que no esperaba, pues Julio estaba en silla de ruedas.

Esto es lo que opina Julio Iglesias sobre los memes

En el 2015, Julio Iglesias brindó una entrevista a la revista Hola. Allí le preguntaron qué opinaba sobre los memes que circulan en redes sociales cada vez que llega el mes de julio y en donde utilizan sus fotos para hacer cómicos comentarios.

El artista afirmó que no le desagradan, salvo uno que otro. “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.

¿Cuántos años tiene Julio Iglesias?

Su nombre completo es Julio José Iglesias de la Cueva, pero artísticamente es conocido solamente como Julio Iglesias. Además de cantante, también es compositor, músico, productor y exfutbolista. Fue considerado el artista latino más exitoso de la historia. Nació el 23 de septiembre de 1943. Actualmente tiene 78 años.

