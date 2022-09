Julio Luzardo y María de Medeiros, homenajeados en el FICS

Durante el Festival Internacional de Cine de Santander, además de proyectar valiosas películas nacionales e internacionales, los asistentes también han podido disfrutar de conversatorios de la mano de grandes figuras del cine, como Sergio Cabrera y Alfredo Serrano, quienes hablaron sobre la elaboración de guiones y libretos para la adaptación audiovisual. También, la reconocida actriz y cantante portuguesa María de Medeiros habló de su trayectoria en el séptimo arte, así como también el cineasta Julio Luzardo compartió sus experiencias en el mundo artístico.

María de Medeiros, ovacionada en el Festival Internacional de Cine de Santander

Además de ser una de las invitadas especiales del festival, María de Medeiros hace parte del jurado oficial. En la noche del pasado 28 de septiembre, previo a las proyecciones de sus películas Capitanes de abril y A nuestros hijos, se le rindió un homenaje por su trayectoria en el cine. “Estoy muy emocionada y honrada. Es un privilegio estar aquí, le agradezco mucho al festival, qué linda oportunidad poder venir hasta aquí, descubrir Santander, esta ciudad linda de Bucaramanga, y contar con la compañía de los invitados fantásticos, que son verdaderos amigos. Qué lindo recibir este reconocimiento, me conmueve y me toca mucho”, dijo.

No solo es actriz, María de Medeiros también se ha destacado como directora y cantante. La artista portuguesa ha sido considerada en su país no solo como una de las mejores actrices de su generación, sino una de las artistas con mayor proyección internacional.

Uno de sus más grandes retos en este festival, es ser “una jurado justa”. “Es un reto, porque las obras de arte difícilmente se pueden comparar, pues hay mucha subjetividad involucrada, pero también es un juego, no hay que tomárselo muy en serio, es festejar que estas películas que están aquí fueron hechas de forma muy valientes, seguramente, porque es difícil hacer cine de autor”, agregó la actriz de Pulp Fiction.

Así fue el tributo a ‘Toda una vida’ de Julio Luzardo en el FICS

Uno de los momentos más especiales que se vive en el festival, es la tradicional ‘Noche blanca’, donde se les rinde homenaje a los grandes exponentes de la industria audiovisual del país, entre ellos, Julio Luzardo, quien se ha desempeñado durante más de 60 años como cineasta, productor, director, guionista, editor, director de fotografía, camarógrafo y catedrático universitario en cine, teatro, televisión y comerciales. “Los festivales son fundamentales. Es clave que el cine tenga estos medios por dónde reflejarse y llegar al público. Hoy en día hay mejores oportunidades de hacer cine porque la tecnología nos brinda unas herramientas enormes”, dijo el cineasta en diálogo con Vea.

Con el tributo Toda Una Vida, se le reconoce al hermano de las actrices Consuelo y Celmira Luzardo su trayectoria en la industria cinematográfica. Dentro de su repertorio, se encuentran más de 50 películas, entre ellas, Préstame tu marido, El río de las tumbas, Una tarde… Un lunes, largometrajes realizados en 1973. Además, durante más de 25 años se dedicó a hacer comerciales de cine para televisión. Ha dirigido múltiples montajes teatrales y series y ha diagramado y editado dos directorios del medio titulados S.O.S. de Cine y Televisión.

A sus 84 años, Julio sigue dejando una gran huella en las futuras generaciones que lo han visto como todo un ejemplo para incursionar en el séptimo arte. “No me esperaba esto, verdaderamente... Siempre he pensado en el cine colombiano, que pueda florecer, ojalá lo que ha pasado en la pandemia, lo que sucedió, que nunca pensamos en la vida que iban a cerrar los teatros, el regreso ha sido difícil, pero yo creo que está todo en las manos de los cinematografistas de hoy en día salir adelante con herramientas que no teníamos”, dijo en su discurso luego de ser ovacionado en la ‘Noche Blanca’, de la edición 12 del FICS.