El nombre de Kany García es famoso en Colombia. La puertorriqueña, que por primera vez es jurado de La Voz Kids 2022, tiene muchos fanáticos en nuestro país, que siguen su carrera desde el inicio, en 2007.

Sus canciones Hoy ya me voy, Para siempre y Alguien son unas de las más famosas de su repertorio y han sido las más solicitadas por el público, cada vez que la cantante se presenta en las diferentes ciudades del país.

La compañera de Nacho y Andrés Cepeda en La Voz Kids, ha revelado, a medida que pasan los capítulos, detalles de su vida amorosa, sus inicios en la música y los percances que ha sufrido. Algo que pocos saben es que ha desarrollado una labor social en varias cárceles de Puerto Rico, la isla donde nació.

Kany García de ‘La Voz Kids’ recordó su trabajo social en la cárcel

Desde que la boricua confirmó, en febrero del 2016, que sostenía una relación con otra mujer, luego de años considerarse heterosexual, se convirtió en una voz para la comunidad LGBTIQ+. Su más reciente reconocimiento lo demuestra, pues en Premios Juventud recibió el galardón Agente de Cambio, otorgado por su compromiso con la lucha por la igualdad, así como por la labor social que desarrolla.

Fue en su discurso de agradecimiento, donde la jurado de La Voz Kids Colombia recordó el apoyo que ha recibido en Puerto Rico por visitar y presentarse en cárceles . En diciembre de 2019, más de 200 internas tuvieron la oportunidad de celebrar Navidad con un concierto exclusivo de la cantante.

“Agradezco a mi equipo, a mis músicos que me acompañan no solo en el escenario, sino en los albergues, en las cárceles. Quiero recordar a cada mujer y a cada niña que no merecemos vivir con miedo”, expresó durante su discurso de aceptación en los Premios Juventud. Así mismo, la artista no teme unirse a protestas como lo hizo con una de maestros para exigirle al gobierno de su país mejores condiciones laborales.