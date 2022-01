¿Kanye West controla a sus parejas?

Kanye West no sólo es el novio de Julia Fox, también su maquillador y su asesor de moda. Foto: Getty

Cuando Kanye West tiene una nueva pareja se involucra en cada aspecto de su vida, y Kim Kardashian puede dar fe de ello. Durante los 9 años que estuvieron juntos supervisó cada aspecto de su vida, y a ella, al comienzo le parecía lo máximo, y así lo expresó en Keeping Up With The Kardashians, en la época en que empezaba a salir con él. “Kanye me inspira para ser más yo, expresarme individualmente”. Por esos días también ´desocupó´ su guardarropa y lo llenó con vestuario, zapatos y accesorios que, según él, le iban mejor a la imagen que debía proyectar, de acuerdo a las tendencias de la moda. Ahora, la historia se repite con Julia Fox, su novia desde diciembre del 2021. La actriz de Uncut Gems quedó impactada cuando Kanye, o Ye, como se le conoce ahora, llenó su habitación de hotel con ropa para las fotografías que protagonizaron en Carbone, el restaurante preferido de ella. “Era como el sueño de cualquier chica hecho realidad. Me sentí como la Cenicienta”, escribió Julia para Interview. También estaba maravillada con el ex de Kim Kardashian, pues además de asesorarla en el vestuario, también se ocupó de la dirección. “Ye dirigió toda la sesión de fotos para mí, ¡mientras la gente estaba cenando!”.

La Paris Fashion Week fue la presentación oficial de la pareja, y se pudo ver, una vez más, la forma en que el artista dirige a su pareja. Al desfile de Kenzo llegaron con un look Denim a juego, y luego causaron sensación cuando aparecieron vestidos de negro de pies a cabeza, él con un pasamontañas que sólo dejaba ver sus ojos, para el desfile de Schiaparelli. Antes Kanye, o Ye, le hizo el último retoque al maquillaje de Julia, para finalmente dar su aprobación, y ella subió el momento a sus historias de Instagram, “adivinen quién es mi maquillador favorito”, escribió al lado de la imagen.

Simplemente ´Juliye´

Ahora, al mejor estilo de las famosas parejas del mundo del espectáculo, la actriz y el cantante ya tienen nombre en común: Juliye, creado por Julia y dado a conocer por ella misma en sus historias de Instagram. No se sabe si esta combinación de nombres sea tan famosa como Bennifer (Ben Affleck y Jennifer López) o Brangelina (Brad Pitt y Angelina Jolie).